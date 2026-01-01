By Dheeraj Pal
PUBLISHED January 01, 2025
Faith
वास्तु: डाइनिंग टेबल पर ना रखें ये चीजें, सुख-समृद्धि में बनते हैं बाधा
वास्तु शास्त्र के मुताबिक घर का हर एक हिस्सा और हर एक चीज आपकी सुख-शांति और समृद्धि से जुड़ी हुई है।
घर का हर हिस्सा
आज हम डाइनिंग टेबल की बात करेंगे। वास्तु शास्त्र के मुताबिक डाइनिंग टेबल पर कुछ चीजों को नहीं रखना चाहिए। चलिए इन चीजों के बारे में जानते हैं।
डाइनिंग टेबल
वास्तु के अनुसार डाइनिंग टेबल पर दवाइयां ना रखें। इसे रखने से बीमारियों का संकेत बना रहता है और घर के माहौल पर इसका मानसिक असर पड़ सकता है।
दवाइयां ना रखें
नमकदानी हमेशा सामने दिखाई देने पर गरीबी या कमी की भावना का प्रतीक माना जाता है। बेहतर है कि इन चीजों को किचन या अलग शेल्फ में रखना चाहिए।
नमकदानी
डाइनिंग टेबल खाने के लिए होता है, काम या तनाव के लिए नहीं। ऐसे में टेबल पर बिजली-पानी के बिल, ऑफिस फाइलें, पर्स या मोबाइल-लैपटॉप ना रखें।
बिजली बिल
आर्थिक रुकावट
इससे मेंटल टेंशन और अनावश्यक चिंताएं बढ़ जाती है। वास्तु के अनुसार ये आर्थिक रुकावट और निगेटिव एनर्जी का कारण भी बन सकता है।
ऊर्जा प्रवाह
टूटे बर्तन, क्रैक हुई प्लेट या चिप हुई कटोरी निगेटिविटी का प्रतीक मानी जाती है। इन्हें डाइनिंग टेबल पर रखने से ऊर्जा प्रवाह बाधित होता है।
बासी खाना
इसके अलावा बचा हुआ या बासी खाना लंबे समय तक टेबल पर छोड़ा रह जाए तो ये सेहत और स्वच्छता, दोनों के लिए ठीक नहीं माना जाता है।
क्या रखें
वास्तु मान्यता के मुताबिक साफ-सुथरा और रोशनी से भरपूर डाइनिंग एरिया घर में सकारात्मकता बढ़ाता है. टेबल पर ताजे फूल, फ्रूट बाउल रख सकते हैं।
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
