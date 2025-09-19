By Dheeraj Pal
PUBLISHED September 19, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Faith

7 दिन नहाने के पानी में मिलाएं ये चीजें, खुल जाएगी किस्मत!

मान्यता है कि यदि आप अपनी दिनचर्या में वास्तु व ज्योतिष के नियमों का पालन करते हैं, तो जीवन सुखमय होता है। साथ ही भाग्य बदल सकता है।

वास्तु नियम

वास्तु की मानें, तो सप्ताह के 7 दिन अलग-अलग वस्तुएं पानी में डालकर नहाने से जीवन में कई सकारात्मक बदलाव आते हैं। चलिए इन चीजों के बारे में जानते हैं।

नहाने से जुड़े वास्तु टिप्स

वास्तु के मुताबिक, सोमवार के दिन पानी में कच्चा दूध मिलाकर नहाने से व्यक्ति की उम्र लंबी होने के साथ मन शांत होता है।

सोमवार

मंगलवार के दिन पानी में एक चम्मच नमक मिलाकर नहाने से रुके हुए काम बनते चले जाते हैं। साथ ही नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है।

नमक डालें

बुधवार को पानी में इलायची डालकर नहाने से व्यक्ति का बुरा समय दूर हो जाता है।

इलायची डालें

गुरुवार को पानी में हल्दी मिलाकर नहाने से बिगड़ा भाग्य सुधरने लगता है।

हल्दी से नहाएं

शुक्रवार को पानी में गुलाब जल डालकर नहाने से जीवन में प्यार, आकर्षण में वृद्धि होती है।

गुलाब जल डालें

शनिवार को पानी में सरसों का तेल डालकर नहाने से शनि के दोषों से मुक्ति मिलती है।

सरसों के तेल से नहाएं

रविवार के दिन पानी में गंगाजल मिलाकर नहाने से आत्मिक शुद्धि के साथ जीवन में भाग्य सुधरता है।

गंगाजल मिलाएं

यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें। 

नोट

नवरात्रि के 9 दिन किन-किन चीजों का भोग लगाएं?

 Click Here