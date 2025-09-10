By Dheeraj Pal
PUBLISHED September 10, 2025
पितरों की तस्वीर के पास रखें ये चीजें, हमेशा खुश रहेंगे पितृ!
पितृपक्ष का समय चल रहा है। यह वक्त पूर्वजों को स्मरण करने और उनकी आत्मा की शांति के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है।
पितृपक्ष
इस दौरान लोग पितरों की तस्वीर के सामने कई सारी चीजों को रखते हैं। ऐसा इसलिए ताकि पितरों की आत्मा को शांति मिले।
पितरों की तस्वीर
ऐसे में यदि घर में पितर की तस्वीर है, तो उनके सामने कुछ खास चीजें रखनी चाहिए। चलिए जानते हैं क्या रखें।
क्या रखें
पितरों की तस्वीर के पास हमेशा जल से भरा हुआ तांबे या चांदी का छोटा पात्र रखना शुभ माना जाता है। यह जल पवित्रता का प्रतीक होता है।
पवित्रता
मान्यता है कि इससे वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसे आपको रोजाना बदलना चाहिए।
सकारात्मक ऊर्जा
वास्तु और शास्त्रों के अनुसार पितरों की तस्वीर या स्थान पर काले तिल और कुशा रखना अनिवार्य माना गया है। यह पितरों की आत्मा को तृप्त करता है।
तिल और कुश
इससे उनके आशीर्वाद से परिवार में सुख-समृद्धि आती है। साथ ही जीवन में आने वाली अड़चने कम होती हैं। इसलिए आपको इसे जरूर करना चाहिए।
सुख-समृद्धि
पितरों की तस्वीर के पास घी का मिट्टी वाला दीपक अवश्य जलाना चाहिए। दीपक का प्रकाश अंधकार और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है।
मिट्टी का दीपक
साथ ही यह पितरों की आत्मा को शांति प्रदान करता है। शाम के समय दीपक जलाना विशेष रूप से फलदायी माना गया है।
शाम में जलाएं
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
