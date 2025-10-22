By Dheeraj Pal
वास्तु: घर में यहां रखें धनिया के बीज, होंगे ये लाभ

वास्तु के मुताबिक कई ऐसी चीजें हैं, जिन्हें उचित जगह और दिशा में रखने से घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा का संचार बना रहता है। इन्हीं में से एक चीज है धनिया का बीज।

महत्व

धनिया बीज किचन की सामग्री है, जिसका ज्योतिष और वास्तु में काफी महत्व होता है। धनिया पूजा में भी इस्तेमाल किया जाता है।

पूजा में इस्तेमाल

धनिया का संबंध माता लक्ष्मी जी से माना जाता है। चलिए जानते हैं कि वास्तु के मुताबिक इसे कहां रखना चाहिए?

मां लक्ष्मी से संबंध

वास्तु में धनिया के बीज को शुभता और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। इसका संबंध सकारात्मक ऊर्जा से होता है।

समृद्धि का प्रतीक

माना जाता है कि धनिया के बीज घर की नकारात्मकता को सोख लेते हैं और वातावरण को शांत व संतुलित रखते हैं।

शांत व संतुलित

मान्यता है कि अगर घर में बार-बार तनाव, बीमारियां या आर्थिक परेशानियां हो रही हों, तो धनिया का यह उपाय अपनाना फायदेमंद साबित हो सकता है।

उपाय

आप धनिया के बीज को एक छोटी कटोरी में करके घर के मुख्य द्वार पर रख सकते हैं या इसे लाल कपड़े में बांधकर घर के दरवाजे पर टांग सकते हैं।

मुख्य द्वार पर रख सकते हैं

अगर आपके घर में धन से जुड़ी समस्याएं हैं, तो ऐसे में आप शुक्रवार के दिन पूजा करते समय धनिया के बीज को तांबे के लोटे में डालकर रखें।

शुक्रवार के दिन

इसके बाद इस पानी को पूरे घर में छिड़कें। धनिया के बीज को सुखाकर लाल या पीले कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख दें। आपके घर में मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी।

तिजोरी में रखें

यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें। 

नोट

