वास्तु: एक्वेरियम में कितनी मछलियां रखना होता है शुभ?
बहुत से लोग आने घर में एक्वेरियम सजावट के तौर पर रखते हैं, जबकि कुछ लोगों को मछलियां पालना पसंद होता है।
मछली पालन
वास्तु शास्त्र में एक्वेरियम को केवल सजावट नहीं, बल्कि ऊर्जात्मक संतुलन और सकारात्मकता का स्रोत माना गया है।
स्त्रोत
लेकिन बहुत से लोग इस बात को लेकर कन्फ्यूजन में रहते हैं कि एक्वेरियम को घर में कहां रखें और इसमें कितनी मछलियां रखना शुभ होता है?
कितनी मछलियां रखें
वास्तु के अनुसार, उत्तर-पूर्व दिशा में एक्वेरियम रखना सबसे शुभ होता है। वहीं, दक्षिण या दक्षिण-पश्चिम दिशा में एक्वेरियम रखने से हमेशा बचना चाहिए।
शुभ दिशा
इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि एक्वेरियम हमेशा साफ रहे क्योंकि गंदा पानी या भूखी मछलियां नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती हैं।
साफ रखें
अगर मछलियों की संख्या की बात की जाए, तो वास्तु और फेंगशुई के अनुसार, कुल 9 मछलियां रखना सबसे शुभ माना जाता है।
मछलियों की संख्या
इनमें से 8 मछलियां गोल्डन रंग की और 1 मछली काली रंग की रखी जाती है।
मछलियों का रंग
8 गोल्डन मछलियां धन, समृद्धि और सौभाग्य लाती हैं, जबकि 1 काली मछली नजर दोष और नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेती है।
सौभाग्य में वृद्धि
यदि कभी कोई मछली मर जाए तो तुरंत नई मछली ले आनी चाहिए, वरना शुभ प्रभाव कम हो जाता है।
प्रभाव
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
