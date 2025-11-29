By Dheeraj Pal
Vastu: शाम को ना करें झाड़ू से जुड़े ये काम, मां लक्ष्मी हो जाती है नाराज!

वास्तु शास्त्र में झाड़ू को सिर्फ सफाई का साधन नहीं, बल्कि लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। 

कहा जाता है कि झाड़ू का सही इस्तेमाल घर में सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखता है।

इतना नहीं लापरवाही या गलत दिशा में रखने से दरिद्रता और अशुभता बढ़ सकती है।

वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर की साफ-सफाई केवल स्वच्छता का प्रतीक नहीं होती, बल्कि यह सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि का आधार मानी जाती है।

लेकिन शाम में झाड़ू लगाने को लेकर वास्तु में कई नियम बताए गए हैं। चलिए जानते हैं कि किन गलतियों से बचना चाहिए।

वास्तु शास्त्र के अनुसार, शाम के समय घर या आंगन में झाड़ू लगाना अशुभ माना गया है।

माना जाता है कि इस समय झाड़ू लगाने से घर की सकारात्मक ऊर्जा और लक्ष्मी जी की कृपा घर से बाहर चली जाती है।

इसलिए, सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाने से बचना चाहिए, ताकि घर में सुख-समृद्धि बनी रहे।

कभी भी झाड़ू को घर के कूड़ेदान या गंदे स्थान के पास नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है।

यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।

