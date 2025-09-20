By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Sep 20, 2025
LIVE HINDUSTAN
Faith
लड्डू गोपाल के शृंगार में जरूरी है वैजयंती माला, जानिए इसका महत्व
भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल की पूजा घरों में विशेष स्थान रखती है। उनके शृंगार में वैजयंती माला का खास महत्व है। आइए जानें इसका रहस्य।
लड्डू गोपाल और वैजयंती माला
लड्डू गोपाल की प्रतिमा के साथ गाय, बांसुरी, मोर पंख और वैजयंती माला रखना शुभ माना जाता है। ये उनके प्रिय प्रतीक हैं।
लड्डू गोपाल का शृंगार
वैजयंती माला विशेष बीजों से बनी होती है, जो भगवान विष्णु और श्रीकृष्ण को प्रिय है। मान्यता है कि इस माले को लड्डू गोपाल को पहनाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है।
वैजयंती माला क्या है?
महाभारत में वैजयंती माला को भगवान विष्णु के वनमाली रूप से जोड़ा गया है। यह विजय और शक्ति का प्रतीक मानी जाती है।
पौराणिक महत्व
लड्डू गोपाल को वैजयंती माला पहनाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और नकारात्मकता दूर होती है।
सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह
मान्यता है कि लड्डू गोपाल को वैजयंती माला अर्पित करने से धन की कमी नहीं रहती और घर में समृद्धि आती है।
धन और समृद्धि
मान्यता है कि लड्डू गोपाल को वैजयंती माला पहनाने से नजर दोष और काले साये का असर नहीं होता है। यह घर को बुरी शक्तियों से बचाती है।
नजर दोष से सुरक्षा
वैजयंती माला को शुद्ध जल से धोकर, शुभ मुहूर्त में लड्डू गोपाल को पहनाएं। नियमित पूजा से लाभ बढ़ता है।
कैसे करें उपयोग?
वैजयंती माला के साथ मोर पंख, बांसुरी और गाय की मूर्ति भी रखें। ये सभी श्रीकृष्ण की भक्ति को बढ़ाते हैं।
अन्य शृंगार सामग्री
यह जानकारी सिर्फ मान्याताओं, धर्मग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ से सलाह लें।
नोट
सूर्य देव के रथ में 7 घोड़े क्यों बंधे हैं? जानिए इसका महत्व
Click Here