वैभव ने 42 गेंद में बना डाले इतने रन
भारतीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी की गिनती देश के सबसे चर्चित क्रिकेटर्स में होती है। वैभव ने अब एक और ऐसी पारी खेली है जिसकी हर कोई तारीफ कर रहा है।
चर्चित खिलाड़ी
2025 एशिया कप राइजिंग स्टार टूर्नामेंट में इंडिया A के लिए खेलते हुए यूएई के खिलाफ सूर्यवंशी ने दोहा के मैदान पर 42 गेंदों में 144 रन बनाए।
विस्फोटक पारी
पारी के दौरान 11 चौके और 15 सिक्स जड़े। मैच देखने आए दर्शकों का सूर्यवंशी ने खूब मनोरंजन किया।
खूब मनोरंजन
वैभव ने 17 गेंद में पचास रन पूरे किए वहीं 32 गेंद में शतक जड़ दिया।
32 गेंद में शतक
सूर्यवंशी के शतक के दम पर इंडिया ए ने 297/4 का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया।
पहाड़ जैसा स्कोर
वैभव सूर्यवंशी की उम्र 14 साल है। वे इसी साल आईपीएल में शतक जड़ने वाले सबसे कम उम्र के बल्लेबाज बने थे।
उम्र 14 साल
वैभव की यूएई के खिलाफ ताजा पारी के बाद अब सोशल मीडिया पर फैन्स उन्हें भारतीय टीम में शामिल करने की मांग तक कर रहे हैं।
शामिल करने की मांग
वैभव सूर्यवंशी के ओवरऑल आईपीएल करियर की बात करें तो वे अबतक 7 मैच खेल चुके हैं।
ओवरऑलर
इस दौरान 36 की औसत और 206.56 के स्ट्राइक रेट से कुल 252 रन बनाए हैं।
कुल रन
बाएं हाथ का बल्लेबाज अभी स्कूली शिक्षा हासिल कर रहा है मगर कम उम्र में ही स्टार बन चुका है।
स्कूली शिक्षा
