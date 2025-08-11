By Mohit
10 तस्वीरों में देखिए CM धामी का परिवार
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के परिवार में कौन-कौन हैं आइए जान लेते हैं।
आइए जानते हैं
धामी शादीशुदा हैं और दो बच्चों के पिता हैं। सीएम की वाइफ का नाम गीता है।
वाइफ का नाम गीता
पुष्कर सिंह धामी ने साल 2011 में शादी कर ली थी। शादी में कद्दावर नेताओं का जमावड़ा देखने को मिला था।
नेताओं का जमावड़ा
गीता धामी अक्सर अलग-अलग कार्यक्रमों में पुष्कर सिंह धामी संग शामिल होती रहती हैं।
अक्सर साथ
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के बड़े बेटे का नाम दिवाकर है तो छोटे बेटे का नाम प्रभाकर है। दोनों ही बच्चे स्कूली शिक्षा हासिल कर रहे हैं।
दो बेटे भी हैं
धामी की मां का नाम बिशना देवी है। मां भी अलग-अलग कार्यक्रमों में शामिल होती हैं।
धामी की मां
मूल रूप से पिथौरागढ़ जिले के डीडीहाट के रहने वाले पुष्कर धामी के पिता भारतीय फौज से सेवानिवृत्त हुए थे।
फौज में थे पिता
आपको बता दें कि धामी परिवार काफी अध्यातमिक है। बच्चे, मां और वाइफ अक्सर पूजा-पाठ में शामिल होते हैं।
होते हैं शामिल
एबीवीपी के कार्यकर्ता से लेकर उत्तराखंड के सबसे युवा मुख्यमंत्री बनने तक का सफर तय करने वाले धामी काफी पढ़े-लिखे भी हैं।
काफी पढ़े-लिखे
धामी ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल रिलेशन में ग्रेजुएशन की हुई है। वहीं लखनऊ यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री भी ली हुई है।
लॉ की डिग्री
