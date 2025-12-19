By Mohit
मॉडल से कम नहीं उस्मान ख्वाजा की वाइफ

ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा शादीशुदा हैं। उस्मान की वाइफ का नाम रसेल मैक्लेंघन है।

रसेल मैक्लेंघन

Source: Insta

रसेल मैक्लेंघन बला की खूबसूरत और ग्लैमरस हैं। ख्वाजा संग लव मैरिज के लिए रसेल ने धर्म की दीवार तोड़ दी थी।

लव मैरिज

Source: Insta

दरअसल रसेल ने धर्म परिवर्तन करवाकर ख्वाजा संग निकाह किया था। ये निकाह साल 2018 में हुआ था।

साल 2018 में शादी

Source: Insta

रसेल मैक्लेंघन ख्वाजा संग निकाह करने से पहले कैथोलिक क्रिस्चियन थीं मगर धर्म परिवर्तन कर इस्लाम अपना लिया था।

क्रिस्चियन थीं

Source: Insta

रसेल उम्र में ख्वाजा से 9 साल छोटी हैं। कपल की दो बेटियां भी हैं।

दो बेटियों के माता-पिता

Source: Insta

ख्वाजा की बड़ी बेटी का नाम आयशा है तो छोटी बेटी का नाम आइला है।

बच्चों के नाम

Source: Insta

ख्वाजा को जब भी खेल से फुर्सत मिलती है तो वे वाइफ और बच्चों को अलग-अलग जगहों पर घूमाने-फिराने जरूर ले जाते हैं।

फुर्सत मिलते ही

Source: Insta

करियर की बात करें तो ख्वाजा अबतक 86 टेस्ट मैच, 40 वनडे मैच, 9 टी-20 इंरनेशनल और 6 आईपीएल मैच खेल चुके हैं।

कुल मैच

Source: Insta

इस दौरान टेस्ट में 6177 रन, वनडे में 1554 रन, टी-20 इंटरनेशनल में 241 रन और आईपीएल में 127 रन बना चुके हैं।

कुल रन

Source: Insta

