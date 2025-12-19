By Mohit
PUBLISHED Dec 19, 2025
Cricket
मॉडल से कम नहीं उस्मान ख्वाजा की वाइफ
ऑस्ट्रेलियाई
क्रिकेटर
उस्मान
ख्वाजा शादीशुदा हैं।
उस्मान
की
वाइफ
का नाम
रसेल
मैक्लेंघन
है।
रसेल
मैक्लेंघन
Source: Insta
रसेल
मैक्लेंघन
बला की खूबसूरत और
ग्लैमरस
हैं। ख्वाजा संग
लव
मैरिज
के लिए
रसेल
ने धर्म की दीवार तोड़ दी थी।
लव मैरिज
Source: Insta
दरअसल
रसेल
ने धर्म परिवर्तन करवाकर ख्वाजा संग निकाह किया था। ये निकाह साल 2018 में हुआ था।
साल 2018 में शादी
Source: Insta
रसेल
मैक्लेंघन
ख्वाजा संग निकाह करने से पहले
कैथोलिक
क्रिस्चियन
थीं मगर धर्म परिवर्तन कर इस्लाम अपना लिया था।
क्रिस्चियन
थीं
Source: Insta
रसेल
उम्र में ख्वाजा से 9 साल छोटी हैं।
कपल
की दो बेटियां भी हैं।
दो बेटियों के माता-पिता
Source: Insta
ख्वाजा की बड़ी बेटी का नाम
आयशा
है तो छोटी बेटी का नाम
आइला
है।
बच्चों के नाम
Source: Insta
ख्वाजा को जब भी खेल से फुर्सत मिलती है तो वे
वाइफ
और बच्चों को अलग-अलग जगहों पर
घूमाने
-फिराने जरूर ले जाते हैं।
फुर्सत मिलते ही
Source: Insta
करियर
की बात करें तो ख्वाजा
अबतक
86
टेस्ट
मैच, 40
वनडे
मैच, 9 टी-20
इंरनेशनल
और 6
आईपीएल
मैच खेल चुके हैं।
कुल मैच
Source: Insta
इस दौरान
टेस्ट
में 6177 रन, वनडे में 1554 रन, टी-20 इंटरनेशनल में 241 रन और
आईपीएल
में 127 रन बना चुके हैं।
कुल रन
Source: Insta
सबसे ज्यादा
IPL
शतक वाले
8
इंडियन
