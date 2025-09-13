By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Sept 13, 2025
LIVE HINDUSTAN
Lifestyle
किचन गार्डन में हल्दी उगाने के नुस्खे!
हल्दी का पौधा गर्म और नमी वाले मौसम में अच्छी तरह बढ़ता है। इसके लिए कुछ और बातों का ध्यान रखना जरूरी है।
हल्दी का पौधा
बीज का चयन: अच्छी किस्म की हल्दी की गांठें चुनें जिसमें अंकुर निकलने की संभावना हो।
1
Photo: Adobe Stock
मिट्टी की तैयारी: उपजाऊ, अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी जिसमें जैविक खाद मिली हो।
2
रोपण का समय: गर्मी के मौसम की शुरुआत में हल्दी की गांठें लगाएं।
3
Photo: Adobe Stock
सिंचाई: नियमित रूप से पानी दें लेकिन जलजमाव से बचें।
4
Photo: Adobe Stock
सूर्य का प्रकाश: प्रतिदिन कम से कम 4-5 घंटे धूप जरूरी है।
5
खाद और उर्वरक: जैविक खाद और समय-समय पर उर्वरक दें और
और प्राकृतिक कीटनाशक का भी उपयोग करें।
6
Photo: Adobe Stock
कटाई: 7-9 महीने में पौधे परिपक्व होने पर हल्दी की गांठें निकालें।
7
Photo: Adobe Stock
