By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Sept 13, 2025

किचन गार्डन में हल्दी उगाने के नुस्खे!

हल्दी का पौधा गर्म और नमी वाले मौसम में अच्छी तरह बढ़ता है। इसके लिए कुछ और बातों का ध्यान रखना जरूरी है।

हल्दी का पौधा

बीज का चयन: अच्छी किस्म की हल्दी की गांठें चुनें जिसमें अंकुर निकलने की संभावना हो।

1

Photo: Adobe Stock

मिट्टी की तैयारी: उपजाऊ, अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी जिसमें जैविक खाद मिली हो।

2

रोपण का समय: गर्मी के मौसम की शुरुआत में हल्दी की गांठें लगाएं।

3

Photo: Adobe Stock

सिंचाई: नियमित रूप से पानी दें लेकिन जलजमाव से बचें।

4

Photo: Adobe Stock

सूर्य का प्रकाश: प्रतिदिन कम से कम 4-5 घंटे धूप जरूरी है।

5

खाद और उर्वरक: जैविक खाद और समय-समय पर उर्वरक दें और और प्राकृतिक कीटनाशक का भी उपयोग करें। 

6

Photo: Adobe Stock

कटाई: 7-9 महीने में पौधे परिपक्व होने पर हल्दी की गांठें निकालें।

7

Photo: Adobe Stock

