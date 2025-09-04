By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Sept 04, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Lifestyle

एयर फ्रायर साफ करने के आसान टिप्स

एयर फ्रायर का नियमित उपयोग करने से इसमें गंदगी और तेल जमा हो सकता है।

एयर फ्रायर की सफाई

Photo: Adobe Stock

सफाई से पहले एयर फ्रायर को ठंडा होने दें और प्लग भी निकाल दें।

1

Photo: Adobe Stock

बास्केट और पैन को निकाल कर गर्म साबुन के पानी से धोएं।

2

Photo: Adobe Stock

नरम स्पंज का उपयोग करके अंदरूनी सतहों को साफ करें, खुरचन से बचें।

3

Photo: Adobe Stock

हीटिंग एलिमेंट के नीचे जमा खाने के टुकड़ों को सावधानी से हटाएं।

4

Photo: Adobe Stock

बेकिंग सोडा और पानी का पेस्ट बनाकर जिद्दी दागों को साफ करें।

5

एयर फ्रायर को सुखाने के लिए नरम कपड़े या टॉवल का इस्तेमाल करें।

6

बाहरी सतह को गीले कपड़े से पोंछकर चमकाएं और धूल से मुक्त रखें। नियमित सफाई से एयर फ्रायर को नए जैसा बनाए रख सकते हैं।

7

घर पर करोंदा उगाने के सरल उपाय!

 Click Here