एयर फ्रायर साफ करने के आसान टिप्स
एयर फ्रायर का नियमित उपयोग करने से इसमें गंदगी और तेल जमा हो सकता है।
एयर फ्रायर की सफाई
सफाई से पहले एयर फ्रायर को ठंडा होने दें और प्लग भी निकाल दें।
बास्केट और पैन को निकाल कर गर्म साबुन के पानी से धोएं।
नरम स्पंज का उपयोग करके अंदरूनी सतहों को साफ करें, खुरचन से बचें।
हीटिंग एलिमेंट के नीचे जमा खाने के टुकड़ों को सावधानी से हटाएं।
बेकिंग सोडा और पानी का पेस्ट बनाकर जिद्दी दागों को साफ करें।
एयर फ्रायर को सुखाने के लिए नरम कपड़े या टॉवल का इस्तेमाल करें।
बाहरी सतह को गीले कपड़े से पोंछकर चमकाएं और धूल से मुक्त रखें। नियमित सफाई से एयर फ्रायर को नए जैसा बनाए रख सकते हैं।
