डोनाल्ड ट्रंप की वाइफ संग 10 तस्वीरें
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अक्सर अपनी पर्सनल लाइफ के वजह से भी चर्चा में रहते हैं। ट्रंप ने तीन शादियां की हैं।
पर्सनल लाइफ
ट्रंप की वाइफ का नाम मेलानिया है। दोनों की पहली मुलाकात न्यूयॉर्क में 1998 में एक पार्टी में हुई थी।
पहली मुलाकात
52 साल के ट्रंप 28 साल की मेलानिया को देखते ही दीवाने हो गए थे।
दीवाने हो गए थे
मेलानिया को भी ट्रंप काफी अच्छे लगे थे। ऐसे में बातचीत और मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया था।
सिलसिला शुरू
मेलानिया उम्र में ट्रंप से 24 साल छोटी हैं और पेशे से मॉडल रह चुकी हैं।
मॉडल रह चुकी हैं
लंबे समय तक डेटिंग के बाद साल 2004 में दोनों ने सगाई कर ली थी। 22 जनवरी 2005 में दोनों ने शादी कर ली थी।
लंबी डेटिंग
ट्रंप ने डायमंड रिंग पहनाते हुए मेलानिया को शादी के लिए प्रपोज किया था। इस कपल का एक बेटा भी है।
एक बेटा भी है
आपको बता दें कि मेलानिया ने कम उम्र में ही मॉडलिंग शुरू कर दी थी और 16 साल की उम्र में ही फैशन फोटोग्राफी करने लगी थीं।
फैशन फोटोग्राफी
यूएस फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप का जन्म 26 अप्रैल, 1970 में स्लोवेनिया के नोवो मेस्टो में हुआ था।
1970 में जन्मीं
