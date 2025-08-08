By Mohit
PUBLISHED August 8, 2025
ट्रंप की बेटी की 10 लेटेस्ट तस्वीरें
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका की खूबसूरती की चर्चा अक्सर होती रहती है।
खूबसूरती की चर्चा
Source: Ivanka/Insta
इवांका सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं और लगातार तस्वीरें और वीडियोज फैन्स के साथ शेयर करती रहती हैं।
काफी एक्टिव
Source: Ivanka/Insta
ट्रंप की बेटी फैशन ट्रेंड को अच्छे से फॉलो करना जानती हैं। उनपर हर तरह का आउटफिट बेमिसाल लगता है।
फैशन ट्रेंड
Source: Ivanka/Insta
इवांका तीन बच्चों की मां हैं मगर फिटनेस के मामले में हर किसी को टक्कर देती नजर आती हैं।
देती हैं टक्कर
Source: Ivanka/Insta
खुद को फिट रखने के लिए इवांका जिम में जमकर कसरत करती हैं। वे अपनी डाइट का भी विशेष तौर पर ख्याल रखती हैं।
जमकर कसरत
Source: Ivanka/Insta
अमेरिकी राष्ट्रपति की बेटी की फिटनेस जर्नी में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और वेट लिफ्टिंग शमिल है।
जमकर कसरत
Source: Ivanka/Insta
पेशे की बात करें तो इवांका ट्रंप अमेरिका की बिजनेस वूमेन हैं। इवांका की उम्र 43 साल है।
बिजनेस वूमेन
Source: Ivanka/Insta
बतौर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान सीनियर एडवाइजर थीं।
सीनियर एडवाइजर थीं
Source: Ivanka/Insta
यही नहीं ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान इवांका को इकोनॉमिक इनिशिएटिव और एंटरप्रेन्यूशिप के ऑफिस का डायरेक्टर पद भी सौंपा गया था।
डायरेक्टर पद भी
Source: Ivanka/Insta
इवांका ने न्यूयॉर्क सिटी के मैनहेटन के क्राइस्ट चर्च और चैंपियन स्कूल, जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी और पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की हुई है।
एजुकेशन
