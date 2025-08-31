By Mohit
ट्रंप की बेटी टिफनी की 10 तस्वीरें

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी टिफनी बला की खूबसूरत और ग्लैमरस हैं।

खूबसूरत और ग्लैमरस

Source: Insta

टिफनी लुक्स और खूबसूरती के मामले में हॉलीवुड एक्ट्रेस और मॉडल को टक्कर देती नजर आती हैं।

देती हैं टक्कर

Source: Insta

टिफनी डोनाल्ड ट्रंप और उनकी दूसरी एक्स-वाइफ मार्ला मेपल्स की बेटी हैं।

एक्स-वाइफ की बेटी

Source: Insta

पेशे की बात करें तो टिफनी सिंगर, फैशन मॉडल और इंटरनेट सेलिब्रिटी हैं।

इंटरनेट सेलिब्रिटी

Source: Insta

डोनाल्ड ट्रंप की लाडली के कई म्यूजिक ट्रैक्स भी रिलीज हो चुके हैं जिन्हें म्यूजिक लवर्स ने काफी पसंद भी किया।

ट्रंप की लाडली

Source: Insta

ट्रंप की सबसे छोटी बेटी टिफनी का जन्म फ्लोरिडा के वेस्ट पाम बीच में 1993 में हुआ था।

1993 में जन्मीं

Source: Insta

आपको बता दें कि टिफनी के तीन बड़े सौतेले भाई-बहन हैं: डोनाल्ड जूनियर, इवांका और एरिक हैं।

सौतेले भाई-बहन

Source: Insta

टिफनी ने अपनी स्कूलिंग 2012 में कैलिफोर्निया के व्यूपॉइंट स्कूल से तो ग्रेजुएशन पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी से 2016 में की थी। 

एजुकेशन

Source: Insta

टिफनी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। टिफनी फैशन ट्रेंड को अच्छे से फॉलो करना जानती हैं।

काफी एक्टिव

Source: Insta

अपनी फिटनेस पर खासा ध्यान देने वाली टिफनी जिम में हर दिन जमकर कसरत करती हैं।

बेहद फिट

Source: Insta

टिफनी ने लेबनानी-अमेरिकी व्यवसायी माइकल बूलोस से साल 2018 में शादी की थी।

2018 में शादी

Source: Insta

