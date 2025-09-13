By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Sept 13, 2025
उर्वशी ढोलकिया का दिलचस्प टीवी सफर!
उर्वशी ढोलकिया, एक प्रतिष्ठित टीवी अभिनेत्री, जिन्होंने 90 के दशक में अपने करियर की शुरुआत की।
उर्वशी ढोलकिया
Instagram:
urvashidholakia
उन्होंने 'देख भाई देख' से अपने करियर की शुरुआत की और छोटी उम्र में ही प्रसिद्धि पाई।
करियर
उर्वशी कई टीवी शोज में काम कर चुकी हैं लेकिन उन्हें वास्तविक पहचान 'कसौटी जिंदगी की' में कोमोलिका के रोल से मिली।
'कोमोलिका'
उनके अद्वितीय अभिनय और स्टाइल ने 'कोमोलिका' को घर-घर की प्रिय खलनायिका बना दिया।
कमाल एक्टिंग
उर्वशी ने 'बिग बॉस 6' जीतकर रियलिटी टीवी में भी अपनी प्रतिभा दिखाई।
विनर
इतना ही नहीं, उर्वशी 'चंद्रकांता' और 'नागिन' जैसे टीवी शोज में भी काम कर चुकी हैं।
लोकप्रियता
उनकी अदाकारी की खासियत है उनका शक्तिशाली स्क्रीन प्रेजेंस और दमदार डायलॉग डिलीवरी।
दमदार
उर्वशी ने रियलिटी शोज जैसे 'नच बलिए' में भी अपनी नृत्य प्रतिभा का प्रदर्शन किया।
टैलेंटेड
उर्वशी के दमदार अभिनय और शैली ने उन्हें टीवी इंडस्ट्री में एक ट्रेंडसेटर बनाया।
शानदार सफर
