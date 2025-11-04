By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Nov 4, 2025
LIVE HINDUSTAN
Trending
UPSC के लिए छोड़ दी मोटे पैसे वाली नौकरी, IAS बनकर सपना किया पूरा
Pic Credit: Pexels
हिंदुस्तान में आईएएस की नौकरी को सबसे रुतबेदार माना जाता है। यही वजह है कि कई लोग आईएएस से दोगुनी सैलरी वाली नौकरी छोड़कर भी यूपीएससी की तैयारी करते हैं।
रुतबेदार नौकरी
आज हम आपको एक ऐसी ही महिला आईएएस अधिकारी से रूबरू करा रहे हैं, जिन्होंने लाखों की नौकरी छोड़कर यूपीएससी की परीक्षा क्रैक की है।
लोखों की नौकरी छोड़ बनीं आईएएस
Insta: vishakha_yadav_ias
हम बात कर रहे हैं 2020 बैच की आईएएस अधिकारी विशाखा यादव की। उन्होंने साल 2019 में यूपीएससी सीएसई के एग्जाम में ऑल इंडिया 6वीं रैंक हासिल की थी।
विशाखा यादव
Insta: vishakha_yadav_ias
विशाखा ने यह सफलता अपने तीसरे प्रयास में अर्जित की थी। पहले दो प्रयासों में उन्हें निराशा हाथ लगी थी और वे यूपीएससी क्लियर करने में असफल रही थीं।
तीसरे प्रयास में सफलता
Insta: vishakha_yadav_ias
यूपीएससी की तैयारी करने से पहले विशाखा यादव एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थीं। उन्होंने दिल्ली टेक्नोलॉजिक यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की थी।
इंजीनियरिंग
Insta: vishakha_yadav_ias
इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी होने के बाद उनका कैंपस प्लेसमेंट अच्छे पैकेज पर हुआ था। उन्हें लाखों रुपये महीने की नौकरी मिली थी।
प्लेसमेंट
Insta: vishakha_yadav_ias
विशाखा ने बैंगलोर में एक बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी में 2.5 साल तक बतौर सॉफ्टवेयर डेवलपर काम किया। इसके बाद विशाखा की सिविल सर्विस में दिलचस्पी बढ़ी।
सॉफ्टवेयर डेवलपर
Insta: vishakha_yadav_ias
जॉब छोड़ने के बाद विशाखा ने यूपीएससी के पूरे सिलेबस को अच्छे से समझा और उसके बाद तैयारी में जुट गईं। उनकी पिछले तीन साल की मेहनत रंग लाई और आखिरकार वे आईएएस बनने में कामयाब रहीं।
तैयारी
बता दें कि विशाखा यादव का जन्म सन 1994 में दिल्ली के द्वारका में हुआ। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई भी दिल्ली से की है।
जन्म और स्कूलिंग
Insta: vishakha_yadav_ias
लड्डू गोपाल को गलती से ना लगाएं इन चीजों का भोग
Click Here