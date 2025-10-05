By Mohit
IAS अंबिका रैना की सफलता की कहानी

जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर की रहने वाली अंबिका रैना आईएएस अधिकारी हैं। अंबिका की गिनती तेज-तर्रार महिला आईएएस अधिकारी में होती है।

श्रीनगर की रहने वाली

Source: Insta/Ambika_raina

अंबिका की सफलता की कहानी हर किसी के लिए प्रेरणादायक है। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने दो असफलता के बाद यूपीएससी एग्जाम क्लीयर किया था।

एग्जाम क्लीयर

Source: Insta/Ambika_raina

यही नहीं अंबिका ने स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में एक कंपनी में इंटर्नशिप के बाद मिले जॉब ऑफर की बजाय सिविल सेवा को चुना।

जॉब ऑफर की बजाय

Source: Insta/Ambika_raina

दरअसल वे शुरू से ही सिविल सेवा के लिए प्रतिबद्ध थीं ऐसे में उन्होंने भारत आकर तैयारी में जुट जाने का फैसला लिया था।

प्रतिबद्ध थीं

Source: Insta/Ambika_raina

यूपीएससी में दो बार असफल रहने के बाद तीसरे प्रयास में अंबिका ने ऑल इंडिया 164वीं रैंक हासिल कर अपने सपने को पूरा भी किया था।

दो बार असफल

Source: Insta/Ambika_raina

अंबिका ने यूपीएससी इंटरव्यू की तैयारी के लिए 100 से ज्यादा लोगों के इंटरव्यू देखे थे और फिर खुद के लिए अलग से रणनीति बनाई थी।

इंटरव्यू देखे थे

Source: Insta/Ambika_raina

सफलता पाने के बाद अंबिका ने एक इंटरव्यू में बताया था कि इंटरनेट ज्ञान का भंडार है बस इसका सही इस्तेमाल करना आना चाहिए।

दिए हैं ये टिप्स

Source: Insta/Ambika_raina

यूपीएससी की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए वे कहती हैं की ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट और पुराने एग्जाम पेपर्स को सॉल्व करें

पुराने एग्जाम पेपर्स

Source: Insta/Ambika_raina

आपको बता दें कि अंबिका ने गुजरात के अहमदाबाद स्थित सीईपीटी यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्ट में ग्रेजुएशन किया था।

इतनी पढ़ाई की

Source: Insta/Ambika_raina

