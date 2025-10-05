By Mohit
IAS अंबिका रैना की सफलता की कहानी
जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर की रहने वाली अंबिका
रैना
आईएएस
अधिकारी हैं। अंबिका की गिनती तेज-तर्रार महिला
आईएएस
अधिकारी में होती है।
श्रीनगर की रहने वाली
अंबिका की सफलता की
कहानी
हर किसी के लिए प्रेरणादायक है। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने दो असफलता के बाद
यूपीएससी
एग्जाम
क्लीयर
किया था।
एग्जाम
क्लीयर
यही नहीं अंबिका ने
स्विट्जरलैंड
के
ज्यूरिख
में एक कंपनी में
इंटर्नशिप
के बाद मिले
जॉब
ऑफर
की बजाय सिविल सेवा को चुना।
जॉब
ऑफर
की बजाय
दरअसल वे शुरू से ही सिविल सेवा के लिए प्रतिबद्ध थीं ऐसे में उन्होंने भारत आकर तैयारी में जुट जाने का फैसला लिया था।
प्रतिबद्ध थीं
यूपीएससी
में दो बार असफल रहने के बाद तीसरे प्रयास में अंबिका ने
ऑल
इंडिया 164वीं
रैंक
हासिल कर अपने सपने को पूरा भी किया था।
दो बार असफल
अंबिका ने यूपीएससी इंटरव्यू की तैयारी के लिए 100 से ज्यादा लोगों के इंटरव्यू देखे थे और फिर खुद के लिए अलग से रणनीति बनाई थी।
इंटरव्यू देखे थे
सफलता पाने के बाद अंबिका ने एक इंटरव्यू में बताया था कि इंटरनेट ज्ञान का भंडार है बस इसका सही इस्तेमाल करना आना चाहिए।
दिए हैं ये टिप्स
यूपीएससी
की तैयारी कर रहे
स्टूडेंट्स
के लिए वे कहती हैं की ज्यादा से ज्यादा
मॉक
टेस्ट
और पुराने
एग्जाम
पेपर्स
को
सॉल्व
करें
।
पुराने
एग्जाम
पेपर्स
आपको बता दें कि अंबिका ने गुजरात के अहमदाबाद स्थित
सीईपीटी
यूनिवर्सिटी से
आर्किटेक्ट
में
ग्रेजुएशन
किया था।
इतनी पढ़ाई की
