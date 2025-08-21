By Dheeraj Pal
BHU में गोल्ड मेडलिस्ट, PHD के बाद UPSC क्रैक कर बनीं IAS
बिहार के मधेपुरा की रहने वाली नेहा कुमारी की कहानी लाखों युवाओं को प्रेरित करने वाला है।
छोटे से शहर की लड़की का गोल्ड मेडलिस्ट और फिर IAS बनने का सफर काफी संघर्ष भरा रहा है।
नेहा के पिता रामानंद लाल दास पेशे से वकील हैं, वहीं उनकी मां पूनम वर्मा भी LLB कर चुकी हैं।
नेहा की शुरुआती पढ़ाई-लिखाई मुरलीगंज के संस्कार भारती पब्लिक स्कूल में हुई। फिर उनका चयन मधेपुरा के मनहरा नवोदय विद्यालय में हुआ।
यहां उन्होंने 12वीं तक की पढ़ाई पूरी की। फिर उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अंग्रेजी विषय से ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया।
2017 में उन्हें यूनिवर्सिटी के 99वें दीक्षांत समारोह में गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया।
इसी दौरान 2018 में उन्होंने NET और JRF, दोनों परीक्षाएं पास कर लीं। साल 2022 में उन्होंने पीएचडी भी पूरी कर ली।
इसके बाद उन्होंने सिविल सर्विसेज में जाने की ठानी और UPSC परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी।
UPSC की तैयारी के दौरान नेहा का चयन 2022 में SEBI में राजभाषा अधिकारी के पद पर हो गया।
इसी बीच जब उन्होंने पहली बार UPSC परीक्षा दी। नेहा ने ऑल इंडिया 916वीं रैंक हासिल की।
