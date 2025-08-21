By Dheeraj Pal
PUBLISHED August 21, 2025

BHU में गोल्ड मेडलिस्ट, PHD के बाद UPSC क्रैक कर बनीं IAS

बिहार के मधेपुरा की रहने वाली नेहा कुमारी की कहानी लाखों युवाओं को प्रेरित करने वाला है।

नेहा कुमारी

Insta: neha.kumari.ias

छोटे से शहर की लड़की का गोल्ड मेडलिस्ट और फिर IAS बनने का सफर काफी संघर्ष भरा रहा है।

 IAS बनने का सफर

Insta: neha.kumari.ias

नेहा के पिता रामानंद लाल दास पेशे से वकील हैं, वहीं उनकी मां पूनम वर्मा भी LLB कर चुकी हैं।

माता-पिता

Insta: neha.kumari.ias

नेहा की शुरुआती पढ़ाई-लिखाई मुरलीगंज के संस्कार भारती पब्लिक स्कूल में हुई। फिर उनका चयन मधेपुरा के मनहरा नवोदय विद्यालय में हुआ।

पढ़ाई-लिखाई

Insta: neha.kumari.ias

यहां उन्होंने 12वीं तक की पढ़ाई पूरी की। फिर उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अंग्रेजी विषय से ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया।

BHU में एडमिशन

Insta: neha.kumari.ias

2017 में उन्हें यूनिवर्सिटी के 99वें दीक्षांत समारोह में गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया।

गोल्ड मेडलिस्ट

Insta: neha.kumari.ias

इसी दौरान 2018 में उन्होंने NET और JRF, दोनों परीक्षाएं पास कर लीं। साल 2022 में उन्होंने पीएचडी भी पूरी कर ली।

PhD की पूरी

Insta: neha.kumari.ias

इसके बाद उन्होंने सिविल सर्विसेज में जाने की ठानी और UPSC परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी।

UPSC की तैयारी

Insta: neha.kumari.ias

UPSC की तैयारी के दौरान नेहा का चयन 2022 में SEBI में राजभाषा अधिकारी के पद पर हो गया।

SEBI में नौकरी

Insta: neha.kumari.ias

इसी बीच जब उन्होंने पहली बार UPSC परीक्षा दी। नेहा ने ऑल इंडिया 916वीं रैंक हासिल की।

UPSC की क्रैक

Insta: neha.kumari.ias

