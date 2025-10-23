By Dheeraj Pal
PUBLISHED October 23, 2025

बेहद ग्लैमरस है ये IPS अफसर, पति हैं IAS

आईपीएस नवजोत सिंह सिमी को ब्यूटी विद ब्रेन कहा जाता है। क्योंकि ये तेज तर्रार के साथ-साथ बेहद खूबसूरत अफसर हैं।

नवजोत सिमी

अक्सर नवोजत सिमी अपनी खूबसूरत अंदाज के लिए चर्चा में रहती हैं। इस अफसर का इंस्टाग्राम अकाउंट दिलकश तस्वीरों से भरा पड़ा हुआ है।

दिलकश तस्वीरें

हाल ही में दीपावली के मौके पर उन्होंने अपनी कुछ खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं, जो खूब वायरल हो रही हैं।

दिवाली की तस्वीरें

बता दें कि नवजोत सिमी पंजाब के गुरुदासपुर की रहने वाली हैं।

निवासी

नवजोत ने बाबा जसवंत सिंह डेंटल हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, लुधियाना से बीडीएस किया है।

बीडीएस

इतना ही नहीं नवजोत ने डेंटिस्ट के तौर पर काम भी किया, फिर करियर को बदलने का निर्णय लिया।

करियर

इसके बाद वो सिविल सेवा की तैयारी में लग गईं।  सिमी को शुरुआत में UPSC 2016 में पहली कोशिश के दौरान असफलता हाथ लगी, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी।

UPSC की तैयारी

इसके बाद नवजोत ने दूसरी परीक्षा 2017 में दी और इसमें उन्हें सफलता हाथ लगी। उन्होंने दूसरे प्रयास में 735वीं रैंक हासिल की।

735वीं रैंक

बता दें कि नवजोत शादीशुदा हैं और उन्होंने आईएएस तुषार सिंगला से शादी की है। दोनों की जोड़ी काफी चर्चित है।

शादीशुदा

नवजोत एक बच्चे की मां भी हैं। बता दें कि इंस्टाग्राम पर उनके करीब 11 लाख से अधिक फॉलोअर्स हैं। 

एक बच्चे की मां

