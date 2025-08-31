By Dheeraj Pal
PUBLISHED August 31, 2025
10वीं में फेल, UPSC में 3 बार सफल, फिर बने IPS
यूपीएससी की परीक्षा काफी कठिन मानी जाती है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहे हैं, जिन्होंने दिन-रात एक कर यह मुकाल हासिल किया।
मुकाम
इनका नाम ईश्वर गुर्जर है, जो राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के रहने वाले हैं। उनके पिता सुवालाल गुर्जर एक किसान हैं।
ईश्वर गुर्जर
वहीं मां सुखी देवी घरेलू महिला हैं। ईश्वर गुर्जर बेहद साधारण परिवार से आते हैं।
फैमिली बैकग्राउंड
ईश्वर ने नौकरी के साथ यूपीएससी परीक्षा की तैयारी की। वो कई बार असफल भी हुए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी बल्कि लगातार मेहनत और प्रयास किया।
3 प्रयास
साल 2022 में उन्होंने 644वां रैंक के साथ इस परीक्षा को पास किया, लेकिन इससे वह संतोष नहीं थे।
664वां रैंक
ऐसे में उन्होंने दोबारा तैयारी की और इस परीक्षा में शामिल हुए और ऑल इंडिया रैंक 555वीं हासिल की।
दोबारा
इसके बाद उन्होंने फिर से प्रयास किया और अपने आखिरी अटैप्ट में 483वीं रैंक के साथ आईपीएस बन गए।
आखिरी प्रयास में बने IPS
ईश्वर ने बताया कि साल 2011 में वे 10वीं कक्षा में फेल हो गए थे। इसके बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ने का मन बना लिया।
10वीं में फेल
लेकिन उन्होंने यह परीक्षा 2012 में 54% के साथ परीक्षा पास की और फिर 12वीं कक्षा में उन्होंने 68% स्कोर किए।
स्कोर
साल 2019 में ग्रेड थर्ड शिक्षक बनकर अपने गांव के पास ही रूपरा की राजकीय प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी।
शिक्षक की नौकरी
