पति IAS और पत्नी है IPS, जानें कैसे क्रैक की UPSC?
आज हम आपको एक ऐसे आईएएस और आईपीएस कपल से मिलवाने जा रहे हैं, यूपीएससी क्रैक कर मिसाल कायम की है।
IAS-IPS कपल
इस सिविल सर्वेंट की जोड़ी अपनी शादी को लेकर काफी चर्चे में थे। क्योंकि सिर्फ 2000 रुपये में इन दोनों ने कोर्ट मैरिज करके भी एक मिसाल कायम किया था।
चर्चित जोड़ी
इनके नाम युवराज और मोनिका है। दोनों ने UPSC सिविल सर्विसेज परीक्षा 2021 पास की थी और दोनों ने 2023 में बिल्कुल सादे अंदाज में शादी की थी।
कोर्ट मैरिज
युवराज मरमट राजस्थान में गंगानगर के रहने वाले हैं। इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) से सिविल इंजीनियरिंग (B.Tech) की डिग्री हासिल की है।
युवराज मरमट
UPSC पास करने से पहले, उन्होंने इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज (IES) में सफलता प्राप्त की और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC) के साथ काम किया था।
काम
युवराज ने पहली बार 2016 में UPSC की परीक्षा दी थी। कई प्रयासों के बाद उन्हें सफलता हाथ नहीं लगी। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी।
पहला प्रयास
फिर 2021 में अपने छठे प्रयास में जाकर वह अपेक्षित सफलता हासिल कर सके। उन्होंने ऑल इंडिया रैंक (AIR) 458 हासिल की।
छठे प्रयास में किया क्रैक
तेलंगाना की रहने वाली पी. मोनिका का मेडिकल बैकग्राउंड रहा है। वह फार्माकोलॉजी से ग्रेजुएट हैं। साथ ही उन्हें खेल और संगीत का भी बहुत शौक रहा है।
पी. मोनिका
मोनिका ने UPSC सिविल सर्विसेज परीक्षा 2021 में AIR 637 हासिल की। इस रैंक के साथ उन्होंने इंडियन पुलिस सर्विस में जगह बनाई।
रैंक
युवराज और मोनिका की कहानी सिविल सर्वेंट के लिए बने लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (LBSNAA) में शुरू हुई, जो मसूरी में है। यहीं से दोस्ती, प्यार और फिर शादी हुई।
लव स्टोरी
