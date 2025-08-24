By Dheeraj Pal
PUBLISHED August 24, 2025
पढ़ाई के लिए झेला विरोध, पिता का मिला साथ, फिर किया UPSC क्रैक
यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन (UPSC) की परीक्षा देश की सबसे कठिन प्रतियोगी परीक्षाओं में से एक है। इस परीक्षा को पास करने के लिए तीन चरणों से गुजरना होता है।
UPSC की परीक्षा
आज हम आपको एक ऐसी ही आईएएस अफसर से मिलवाने जा रहे हैं, जिसकी जिद के आगे UPSC की परीक्षा बौनी साबित हुई।
मेहनती अफसर
इस अफसर का नाम प्रिया रानी है, जिनकी कहानी लाखों युवाओं के लिए प्रेरणास्त्रोत है। यहां तक कि गांव वालों ने भी पढ़ाई करने से मना कर दिया था।
प्रिया रानी
प्रिया बिहार के फुलवारी शरीफ के एक छटे से गांव कुड़कुरी की रहने वाली हैं। गांव वाले इस बात से खुश नहीं थे कि प्रिया के परिवार वाले अपनी बेटी को इतना पढ़ा रहे हैं।
निवासी
लेकिन प्रिया के दादा जी ने गांव वालों की एक न सुनी और अपनी पोती की पढ़ाई के लिए वे सब से लड़ गए। साथ ही प्रिया के पापा ने खूब सपोर्ट किया।
पापा ने दिया सपोर्ट
प्रिया ने पटना के डॉन बॉस्को स्कूल से प्राथमिक शिक्षा ग्रहण की। इसके बाद सेंट माइकल स्कूल से 12वीं तक पढ़ाई की।
स्कूली पढ़ाई
Insta: priya_rani1616
फिर साल 2018 में बीआईटी मेसरा से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया। फिर प्लेसमेंट हो गई और एक कंपनी में उन्होंने करीब 1 साल काम किया।
बीटेक के बाद नौकरी
इसके बाद तैयारी के लिए नौकरी छोड़ दी। प्रिया रानी ने यूपीएससी परीक्षा 4 बार दी थी। इनमें से वह 2 बार सफल हुई थीं।
2 बार सफल
साल 2023 में अपने चौथे प्रयास में 69वीं रैंक के साथ वह आईएएस अफसर बनीं। साल 2021 में दूसरे प्रयास में उन्हें इंडियन डिफेंस सर्विस मिला।
चौथे प्रयास में बनी IAS
इसके बाद तीसरे प्रयास में सफलता नहीं मिलने के कारण मन दुखी था। हालांकि चौथे प्रयास में वो IAS अफसर बन गई।
तीसरा अंटेम्प्ट
