पढ़ाई के लिए पिता ने बेची जमीन, UPSC क्रैक कर बेटा बना IAS
आज हम आपको एक ऐसे IAS अफसर से मिलवाने जा रहे हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत सी कठिनाईयों का सामना किया, पर हार नहीं मानें।
कठिनाइयों का सामना
इनकी कहानी प्रेरणादायक है। इन शख्सियत का नाम गोविंद जायसवाल है, जो बनारस के रहने वाले हैं।
गोविंद जायसवाल
उनकी मां का देहांत बचपन में हो गया था और पिता रिक्शा चलाकर परिवार पालते थे।
पिता चलाते थे रिक्शा
कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, गोविंद का बचपन बेहद कठिन था। स्कूल में बच्चे उन्हें “रिक्शेवाले का बेटा” कहकर चिढ़ाते थे।
चिढ़ाते थे लोग
एक बार वे एक दोस्त के घर खेलने गए, तो उसके पिता ने डांटकर भगा दिया। ये अपमान गोविंद के दिल में घर कर गया।
सहा अपमान
एक दिन गोविंद ने अपने अध्यापक से पूछा कि ऐसा क्या करें जिससे समाज में इज्जत मिले? जवाब मिला कि IAS बनो या बड़ा बिजनेसमैन।
अध्यापक से सलाह
यहां से उन्होंने आईएएस बनने की ठानी। गोविंद के पिता ने उनकी पढ़ाई के लिए अपनी जमीन तक बेच दी।
पिता ने बेची जमीन
वे दिल्ली में रहकर पढ़ाई करते थे और पिता रिक्शा चलाकर पैसे भेजते थे
पढ़ाई
2007 में गोविंद ने UPSC परीक्षा में 48वीं रैंक हासिल कर IAS अधिकारी बने।
48वीं रैंक
