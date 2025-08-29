By Mohit
प्रेजेंटर सोनल और दिव्यांशी से मिलिए

यूपी टी-20 लीग के तीसरे सीजन की शुरुआत 17 अगस्त से हो चुकी है। लीग में फैन्स को एक से बढ़कर एक मैच देखने को मिल रहे हैं।

17 अगस्त से शुरू

वहीं लीग में महिला एंकर सोनल मुद्गल और दिव्यांशी भी अपने ग्लैमरस अंदाज के वजह से फैन्स का ध्यान खींच रहीं हैं।

खींच रहीं ध्यान

आइए आज हम आपको इन दोनों महिला एंकर्स से मिला रहे हैं।

आइए मिलते हैं

सबसे पहले बात सोनल मुद्गल की करते हैं। सोनल बतौर एंकर तो नाम कमा ही रही हैं वहीं वे जानी-मानी पत्रकार भी हैं।

पत्रकार भी हैं

सोनल दुनियाभर की अलग-अलग टी-20 लीग में बतौर स्पोर्ट्स प्रेजेंटर काम कर चुकी हैं। फैन्स उनके चुलबुले अंदाज को काफी पसंद करते हैं।

चुलबुले अंदाज से

सोनल फैशन ट्रेंड को अच्छे से फॉलो करना जानती हैं और जिम में जमकर कसरत करती हैं।

बेहद फिट

बात करें दिव्यांशी मिश्रा की तो वे भी अपने चुलबुले अंदाज के जरिए सभी का ध्यान खींच ही लेती हैं।

दिव्यांशी मिश्रा

फैशन और ग्लैमर के मामले में तो वे बॉलीवुड एक्ट्रेस और मॉडल को टक्कर देती नजर आती हैं।

देती हैं टक्कर

दिव्यांशी, आईपीएल मध्य प्रदेश टी-20 लीग, छत्तीसगढ़ टी-20 लीग और लेजेंड लीग क्रिकेट में भी बतौर स्पोर्ट्स प्रेजेंटर जलवा बिखेर चुकी हैं।

इनमें भी कर चुकीं काम

सोनल और दिव्यांशी के इंस्टाग्राम अकाउंट पर नजर डालने पर ये तो साफ हो जाता है कि दोनों को घूमने-फिरने और पार्टी करने का काफी शौक है।

घूमने के शौकीन

