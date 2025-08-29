By Mohit
PUBLISHED Aug 29, 2025
प्रेजेंटर सोनल और दिव्यांशी से मिलिए
यूपी टी-20 लीग के तीसरे सीजन की शुरुआत 17 अगस्त से हो चुकी है। लीग में फैन्स को एक से बढ़कर एक मैच देखने को मिल रहे हैं।
17 अगस्त से शुरू
Source: Insta
वहीं लीग में महिला एंकर सोनल मुद्गल और दिव्यांशी भी अपने ग्लैमरस अंदाज के वजह से फैन्स का ध्यान खींच रहीं हैं।
खींच रहीं ध्यान
Source: Insta
आइए आज हम आपको इन दोनों महिला एंकर्स से मिला रहे हैं।
आइए मिलते हैं
Source: Insta
सबसे पहले बात सोनल मुद्गल की करते हैं। सोनल बतौर एंकर तो नाम कमा ही रही हैं वहीं वे जानी-मानी पत्रकार भी हैं।
पत्रकार भी हैं
Source: Insta
सोनल दुनियाभर की अलग-अलग टी-20 लीग में बतौर स्पोर्ट्स प्रेजेंटर काम कर चुकी हैं। फैन्स उनके चुलबुले अंदाज को काफी पसंद करते हैं।
चुलबुले अंदाज से
Source: Insta
सोनल फैशन ट्रेंड को अच्छे से फॉलो करना जानती हैं और जिम में जमकर कसरत करती हैं।
बेहद फिट
Source: Insta
बात करें दिव्यांशी मिश्रा की तो वे भी अपने चुलबुले अंदाज के जरिए सभी का ध्यान खींच ही लेती हैं।
दिव्यांशी मिश्रा
Source: Insta
फैशन और ग्लैमर के मामले में तो वे बॉलीवुड एक्ट्रेस और मॉडल को टक्कर देती नजर आती हैं।
देती हैं टक्कर
Source: Insta
दिव्यांशी, आईपीएल मध्य प्रदेश टी-20 लीग, छत्तीसगढ़ टी-20 लीग और लेजेंड लीग क्रिकेट में भी बतौर स्पोर्ट्स प्रेजेंटर जलवा बिखेर चुकी हैं।
इनमें भी कर चुकीं काम
Source: Insta
सोनल और दिव्यांशी के इंस्टाग्राम अकाउंट पर नजर डालने पर ये तो साफ हो जाता है कि दोनों को घूमने-फिरने और पार्टी करने का काफी शौक है।
घूमने के शौकीन
Source: Insta
