By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Oct 15, 2025
आम के पत्तों से बनाएं आकर्षक तोरण!
आम के पत्तों की तोरण भारतीय संस्कृति में शुभता का प्रतीक हैं जिन्हें आमतौर पर घर के प्रवेश द्वार पर लगाया जाता है।
तोरण
Photo: Adobe Stock
आम के पत्तों का तोरण विशेष त्योहारों और पूजा अनुष्ठानों में लोकप्रिय है।
घर में लगाएं
Photo: Adobe Stock
पत्तों को धागे में पिरोकर या गोंद से चिपकाकर विभिन्न डिजाइन बनाए जाते हैं।
यूनिक डिजाइन
Photo: Adobe Stock
विभिन्न आकारों के तोरण बनाकर द्वार की सुंदरता बढ़ाई जा सकती है।
साज-सजावट
Photo: Adobe Stock
तोरण में लाइट्स जोड़कर इसे और अधिक आकर्षक बना सकते हैं।
जरा हटके
Photo: Adobe Stock
दीपावली, गणेश चतुर्थी जैसे त्योहारों पर आम के पत्तों के तोरण ज्यादातर घरों में लगाए जाते हैं।
खास मौके
Photo: Adobe Stock
इको-फ्रेंडली और बायोडिग्रेडेबल होने के कारण ये पर्यावरण के अनुकूल होते हैं।
इको-फ्रेंडली
Photo: Adobe Stock
इसके अलावा घर में आम के पत्तों का तोरण बनाना एक साथ परिवार के सदस्यों को भी जोड़ता है।
सकारात्मकता
Photo: Adobe Stock
