By Mohit
PUBLISHED Sep 2, 2025

LIVE HINDUSTAN
 News

ये हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया की वाइफ

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया शादीशुदा हैं और दो बच्चों के पिता भी हैं।

दो बच्चे भी हैं

Source: Insta

आज हम आपको ज्योतिरादित्य सिंधिया की वाइफ से मिलवा रहे हैं। आइए जानते हैं कौन हैं इस दिग्गज नेता की वाइफ।

आइए मिलते हैं

Source: Insta

सिंधिया की वाइफ का नाम प्रियदर्शनी राजे सिंधिया है। 12 दिसंबर, 1994 में सिंधिया की प्रियदर्शनी राजे से शादी हुई थी।

1994 में शादी

Source: Insta

ये शादी पूरे राजशाही ठाठ-बाट से हुई थी। शादी में लुक कुछ ऐसा था।

राजशाही ठाठ-बाट

Source: Insta

साल 1991 में दिल्ली में एक फंक्शन के दौरान ज्योतिरादित्य की प्रियदर्शनी से पहली बार मुलाकात हुई थी।

पहली मुलाकात

Source: Insta

ज्योतिरादित्य सिंधिया पहली ही नजर में बड़ौदा की राजकुमारी को दिल दे बैठे थे।   

पहली नजर में ही

Source: Insta

आपको बता दें कि प्रियदर्शनी बड़ौदा के गायकवाड़ घराने की राजकुमारी हैं। प्रियदर्शनी काफी स्टाइलिश और ग्लैमरस हैं।

स्टाइलिश और ग्लैमरस

Source: Insta

गुजरात के बड़ौदा में जन्मीं प्रियदर्शनी की उम्र 50 वर्ष है और वे सामाजिक कार्यों से भी जुड़ी रहती हैं।

वे सामाजिक कार्यों से भी

Source: Insta

एजुकेशन की बात करें तो उन्होंने मुंबई के सोफिया कॉलेज फॉर वूमेन से पढ़ाई की हुई है।

एजुकेशन

Source: Insta

ये हैं प्रियदर्शनी के 29 वर्षीय बेटे महाआर्यमन संग और बेटी अनन्या।

ये हैं बच्चे

Source: Insta

सिंधिया के बेटे महाआर्यमन इतने पढ़े-लिखे

 Click Here