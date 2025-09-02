By Mohit
ये हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया की वाइफ
केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया शादीशुदा हैं और दो बच्चों के पिता भी हैं।
दो बच्चे भी हैं
आज हम आपको ज्योतिरादित्य सिंधिया की वाइफ से मिलवा रहे हैं। आइए जानते हैं कौन हैं इस दिग्गज नेता की वाइफ।
आइए मिलते हैं
सिंधिया की वाइफ का नाम प्रियदर्शनी राजे सिंधिया है। 12 दिसंबर, 1994 में सिंधिया की प्रियदर्शनी राजे से शादी हुई थी।
1994 में शादी
ये शादी पूरे राजशाही ठाठ-बाट से हुई थी। शादी में लुक कुछ ऐसा था।
राजशाही ठाठ-बाट
साल 1991 में दिल्ली में एक फंक्शन के दौरान ज्योतिरादित्य की प्रियदर्शनी से पहली बार मुलाकात हुई थी।
पहली मुलाकात
ज्योतिरादित्य सिंधिया पहली ही नजर में बड़ौदा की राजकुमारी को दिल दे बैठे थे।
पहली नजर में ही
आपको बता दें कि प्रियदर्शनी बड़ौदा के गायकवाड़ घराने की राजकुमारी हैं। प्रियदर्शनी काफी स्टाइलिश और ग्लैमरस हैं।
स्टाइलिश और ग्लैमरस
गुजरात के बड़ौदा में जन्मीं प्रियदर्शनी की उम्र 50 वर्ष है और वे सामाजिक कार्यों से भी जुड़ी रहती हैं।
वे सामाजिक कार्यों से भी
एजुकेशन की बात करें तो उन्होंने मुंबई के सोफिया कॉलेज फॉर वूमेन से पढ़ाई की हुई है।
एजुकेशन
ये हैं प्रियदर्शनी के 29 वर्षीय बेटे महाआर्यमन संग और बेटी अनन्या।
ये हैं बच्चे
सिंधिया के बेटे महाआर्यमन इतने पढ़े-लिखे
