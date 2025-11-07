By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Nov 7, 2025
UMANG App से गैस सिलेंडर कैसे बुक करें? जानिए प्रोसेस और पेमेंट की तरीका
UMANG ऐप भारत सरकार का एकीकृत मोबाइल एप्लिकेशन है, जो 2000+ सरकारी सेवाएं प्रदान करता है। इस एप्लिकेशन से आप गैस सिलेंडर की बुकिंग आसानी से कर सकते हैं।
UMANG ऐप
Google Play Store या Apple App Store से 'UMANG' सर्च करें। ऐप डाउनलोड और इंस्टॉल करें। पहली बार खोलने पर 'नया यूजर' चुनें और जरूरी डिटेल्स डालकर रजिस्ट्रेशन पूरा करें।
ऐप डाउनलोड करें
होम स्क्रीन पर 'सर्विसेस' टैब पर क्लिक करें। सर्च बार में 'LPG' या 'गैस बुकिंग' टाइप करें। इसके बाद इंडेन, भारत गैस या HP गैस आइकन चुनें।
ऐप में LPG सर्विस चुनें
अपना कंज्यूमर नंबर, डिस्ट्रीब्यूशन कोड और कस्टमर ID दर्ज करें। ये डिटेल्स गैस पासबुक या SMS से मिलती हैं। ऐप मोबाइल नंबर को गैस रजिस्टर्ड नंबर से मैच करेगा।
LPG डिटेल्स एंटर करें
'रिफिल बुक' या 'Book Cylinder' ऑप्शन पर टैप करें। सब्सिडी या नॉन-सब्सिडी सिलेंडर चुनें। डिलीवरी एड्रेस कन्फर्म करें। बुकिंग रिक्वेस्ट सबमिट करें। तुरंत बुकिंग नंबर SMS से मिलेगा।
रिफिल बुकिंग का चरण
'View Booking Status' पर क्लिक करें। बुकिंग नंबर या मोबाइल नंबर एंटर करें। ऐप डिलीवरी डेट, स्टेटस दिखाएगा। ईमेल या SMS अलर्ट भी सेट करें। समस्या हो तो 'Track' फीचर यूज करें।
बुकिंग स्टेटस चेक करें
बुकिंग के बाद पेमेंट गेटवे पर रीडायरेक्ट होंगे। UPI (Google Pay, PhonePe), डेबिट/क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग चुनें। सब्सिडी वाले सिलेंडर में पेमेंट बाद में DBT से एडजस्ट होता है।
पेमेंट कैसे करें?
ऐप में BBPS (Bharat Bill Payment System) से बिल पे करें। वहीं कैश ऑन डिलीवरी का विकल्प डिस्ट्रीब्यूटर पर निर्भर करता है। पेमेंट का ट्रांजेक्शन ID सेव करें।
पेमेंट के अन्य तरीके
मोबाइल नंबर मैच ना हो, तो गैस एजेंसी से अपडेट करवाएं। ऐप क्रैश हो तो रीस्टार्ट करें या अपडेट चेक करें। बुकिंग फेल हो, तो IVRS (1906) यूज करें।
आम समस्याएं और समाधान
UMANG ऐप से गैस बुकिंग तेज, सुरक्षित और पेपरलेस है। हर महीने 1-2 सिलेंडर बुक करें। डिजिटल इंडिया को बढ़ावा दें। अधिक जानकारी के लिए ऐप में हेल्प सेक्शन देखें।
आसान और सुरक्षित बुकिंग
