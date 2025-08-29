By Mohit
PUBLISHED Aug 29, 2025

ये है TVS का नया ई-स्कूटर ऑर्बिटर

टू-व्हीलर मेकर TVS मोटर ने इलेक्ट्रिक स्कूटर ऑर्बिटर लॉन्च किया है। आइए इसमें क्या-क्या खास है एक नजर डाल लेते हैं।

क्या-क्या खास

Photo: TVS

स्कूटर में 3.1kWh का बैटरी पैक दिया गया है जिसकी फुल चार्ज पर ड्राइविंग रेंज 158 किलोमीटर है।

ड्राइविंग रेंज

Photo: TVS

112 किलोग्राम वजन वाले इस स्कूटर में 14 इंच फ्रंट अलॉय व्हील तो रियर में 12 इंच के अलॉय व्हील दिए गए हैं।

अलॉय व्हील 

Photo: TVS

स्कूटर में कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम, फ्रंट टेलीस्कोपिक फोर्क और रियर ट्विन शॉक एब्जॉर्बर दिए गए हैं।

ट्विन शॉक एब्जॉर्बर

Photo: TVS

ऑर्बिटर में एलईडी टेललाइट्स और हेडलाइट्स दी गई हैं। वहीं 34 लीटर अंडरसीट स्टोरेज भी है।

अंडरसीट स्टोरेज

Photo: TVS

स्कूटर में फ्लैट सीट और काफी अच्छा फुटबोर्ड दिया गया है। वहीं स्मार्टफोन चार्जिंग के लिए यूएसबी पोर्ट भी है।

यूएसबी पोर्ट

Photo: TVS

स्कूटर में स्टोरेज बॉक्स, इको और सिटी  ड्राइविंग मोड और रिवर्स मोड दिया गया है।

रिवर्स मोड

Photo: TVS

खास बात ये है कि स्कूटर में एसएमएस और कॉल अलर्ट के अलावा टर्न बाय टर्न नेविगेशन दिया गया है। स्कूटर में 5.5 इंच की कलर एलसीडी कंसोल है।

एलसीडी कंसोल

Photo: TVS

स्कूटर में एंटी थेफ्ट अलर्ट है, तो वहीं स्मार्टफोन पर ही ट्रिप और बैटरी का स्टेटस देख सकेंगे।

एंटी थेफ्ट अलर्ट

Photo: TVS

ऑर्बिटर इलेक्ट्रिक स्कूटर में ऑटोमैटिक हिल होल्ड असिस्ट दिया गया है और ये 6 कलर ऑप्शन में लॉन्च किया गया है।

हिल होल्ड असिस्ट

Photo: TVS

