By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Oct 12, 2025
Tulsi Vivah 2025: विष्णु जी ने तुलसी से विवाह क्यों किया?
इस साल 2 नवंबर 2025 को तुलसी विवाह मनाया जाएगा। हिंदू धर्मग्रंथों में तुलसी विवाह के महत्व की कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं।
तुलसी विवाह
हर साल सनातन धर्म में तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है। आइए तुलसी विवाह मनाने की पौराणिक कथा को जानते हैं।
पौराणिक कथा
पौराणिक कथाओं के अनुसार, जालंधर नाम का एक शक्तिशाली राक्षस था और वह अपनी शक्तियों से देवगण में हाहाकार मचाए हुए था।
राक्षस जालंधर
कहा जाता है कि जालंधर की पत्नी वृंदा बहुत ही पतिव्रता थी और उसके ही प्रभाव से जालंधर को कोई परास्त नहीं कर सकता था।
जालंधर की पत्नी
राक्षस जालंधर के पराक्रम से परेशान होकर सभी देवगण विष्णु जी के पास अपनी समस्या लेकर पहुंचे। विष्णु जी ने सभी देवी-देवताओं की व्यथा सुनी।
देवी-देवताओं की व्यथा
भगवान विष्णु ने बताया कि वृंदा के सतीत्व को नष्ट करने के बाद ही राक्षस जालंधर की उपद्रवी शक्तियों को खत्म किया जा सकता है।
वृंदा की पतिव्रता
श्री हरि दो राक्षस के साथ ऋषि का वेश धारण करके वृंदा के पास पहुंचे और वृंदा के सामने दोनों राक्षस को भस्म कर दिया। इससे वृंदा डर गईं।
वृंदा के साथ छल
pexels: Cottonbro
जालंधर भगवान शिव से युद्ध कर रहा था, लेकिन अपनी माया से विष्णु जी ने दो बंदर प्रकट किया। एक बंदर के हाथ में जालंधर का सिर और दूसरे के हाथ में धड़ था।
पति की व्यथा
अपनी पति की ये व्यथा देख वृंदा बेहोश हो गईं और जब होश आया, तो ऋषि देव से अपने पति को जिंदा करने की विनती करने लगीं।
वृंदा हुई बेहोश
भगवान विष्णु ने जालंधर के मायावी रूप को फिर से जोड़ दिया और उसके शरीर में प्रवेश कर गए। जालंधर बने विष्णु जी के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी।
इस तरह से जालंधर की पत्नी वृंदा का सतीत्व भंग हो गया और उसका पति युद्ध में हार गया।
वृंदा का सतीत्व हुआ भंग
pexels: Cottonbro
इस घटना के मायाजाल का जब वृंदा को पता चला, तो उन्होंने क्रोध में आकर विष्णु जी को हृदयहीन पत्थर बनने का श्राप दे दिया और विष्णु जी शालिग्राम पत्थर बन गए।
वृंदा ने दिया श्राप
इस घटना के बाद वृंदा अपने पति जालंधर के साथ सती हो गईं थी और जहां भस्म हुई थी, वहां तुलसी के पौधे का जन्म हुआ था।
वृंदा ने किया आत्मदाह
वृंदा के सतीत्व से प्रसन्न होकर श्रीहरि ने कहा कि तुलसी के रूप में वह हमेशा उनके साथ रहेंगी। इसलिए हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष को तुलसी विवाह होता है।
तुलसी विवाह का आयोजन
मान्यता है कि इस दिन तुलसी विवाह का आयोजन करने से भगवान विष्णु भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं।
