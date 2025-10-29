By Dheeraj Pal
PUBLISHED October 29, 2025
LIVE HINDUSTAN
Faith
कौन है शंखचूड़, जिसके लिए तुलसी ने विष्णु को दिया था ये श्राप
इस साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी 2 नवंबर को है, इसे देवउठनी एकादशी कहते हैं। इस दिन तुलसी और शालिग्राम जी का विवाह कराने की परंपरा है।
तुलसी विवाह की परंपरा
मान्यतानुसार, शालिग्राम जी भगवान विष्णु का स्वरूप है। लेकिन एक बार तुलसी ने विष्णु जी को पत्थर बनने का शाप दिया था। यह कथा शंखचूड़, शिव जी और भगवान विष्णु से जुड़ी है।
शंखचूड़
कथा के मुताबिक तुलसी का विवाह शंखचूड़ नाम के असुर से हुआ था। शंखचूड़ अधर्मी था, लेकिन तुलसी के पतिव्रत की वजह से वह अजय था।
असुर
शंखचूड़ के आतंक से परेशान होकर सभी देवता शिवजी के पास पहुंचे। उन्होंने कहा कि शंखचूड़ का वध करने के लिए सबसे पहले तुलसी का पतिव्रत धर्म भंग करना था।
शिवजी के पास
लेकिन यह कार्य भगवान विष्णु के बिना नहीं हो सकता था। इसलिए शिव जी की मदद करने के लिए भगवान विष्णु से ने छल से तुलसी का पतिव्रत भंग कर दिया।
विष्णु ने छल किया
इसके बाद भगवान शिव जी ने शंखचूड़ का वध कर दिया। जब तुलसी को मालूम हुआ कि भगवान विष्णु ने उसके साथ छल किया है, तो वो क्रोधित हो गईं।
शंखचूड़ का वध
तुलसी ने भगवान विष्णु को पत्थर बन जाने का शाप दे दिया। विष्णु जी ने तुलसी का श्राप स्वीकार किया।
स्वीकार श्राप
इसके बाद तुलसी को विष्णु जी ने वरदान दिया कि अब से गंडकी नदी और तुलसी के पौधे के रूप में तुम्हारी पूजा होगी। मेरी पूजा में भी तुलसी का उपयोग जरूरी होगा।
विष्णु जी का वरदान
नेपाल में बहने वाली गंडकी नदी भी तुलसी का ही एक स्वरूप मानी गई है। इस नदी एक विशेष प्रकार के काले पत्थर मिलते हैं, जिन्हें शालिग्राम के रूप में पूजा होती है।
गंडकी नदी
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
पूजा घर में कौन सी चीजें कहां रखें?
Click Here