By Dheeraj Pal
PUBLISHED January 16, 2026
LIVE HINDUSTAN
Faith
इन 5 जगहों पर नहीं रखना चाहिए तुलसी का पौधा
तुलसी का पौधा बेहद पवित्र माना जाता है। इसकी नियमित पूजा-पाठ की जाती है। इसमें मां लक्ष्मी वास होता है।
पवित्र पौधा
मान्यता है कि इसे घर में रखने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। साथ ही परिवार में सुख शांति आती है।
ऊर्जा का संचार
घर में तुलसी रखने का नियम शास्त्रों में बताए गए हैं। लेकिन कुछ लोग इसे घर के किसी भी कोने में रख देते हैं।
तुलसी रखने के नियम
आज हम आपको बताएंगे कि वास्तु शास्त्र के मुताबिक तुलसी का पौधा किस जगह रखना नहीं चाहिए।
कहां ना रखें
वास्तु शास्त्र के अनुसार तुलसी को बेडरूम में नहीं रखना चाहिए। यह निजी जीवन का स्थान होता है। यहां तुलसी रखने से रिश्ते खराब होते हैं।
बेडरूम
किचन
किचन में तुलसी रखने से वास्तु दोष उत्पन्न हो सकता है। इससे अनावश्यक खर्च, भोजन खराब होने और पेट से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं।
टॉयलेट के पास
बाथरूम और टॉयलेट को घर का अशुद्ध स्थान माना जाता है। इसके करीब तुलसी रखने से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और तुलसी की पवित्रता प्रभावित होती है।
मुख्य द्वार के सामने
तुलसी को मुख्य द्वार के ठीक सामने रखा जाए तो ऊर्जा का प्रवाह रुक सकता है। इससे आर्थिक परेशानियां और नकारात्मकता बढ़ सकती है।
अंधेरी जगह पर
तुलसी को सूर्य प्रकाश की जरूरत होती है। अंधेरी या बंद जगह पर रखने से पौधा कमजोर होता है और इसका शुभ प्रभाव कम हो जाता है।
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
सूखी हुई तुलसी का क्या करें? जानें ज्योतिष उपाय
Click Here