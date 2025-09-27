By Dheeraj Pal
PUBLISHED September 27, 2025

घर में हैं तुलसी तो जान लें ये 5 बातें, धन से भरा रहेगा तिजोरी!

हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे की पूजा पूरे विधि-विधान से की जाती है। इसे मां लक्ष्मी का रूप मानकर पूजा जाता है।

तुलसी की पूजा

वास्तु और ज्योतिष में तुलसी का खास महत्व भी होता है। मान्यता है कि तुलसी का घर में होना सुख, शांति और समृद्धि का प्रतीक होता है। 

प्रतीक

लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यह प्रतीक आपके घर में हमेशा बरकरार रहे, तो आपको कुछ खास बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है।

ध्यान रखें ये बातें

जैसे कि अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है, तो आपको नियमित रूप से जल अर्पित करना बेहद शुभ माना जाता है।

नियमित जल दें

जल अर्पित करने के बाद तुलसी की परिक्रमा करें। ऐसा करने से आपके घर का वातावरण शुद्ध होता है और माता लक्ष्मी की कृपा भी होती है।

मां लक्ष्मी की कृपा

मान्यताओं के मुताबिक रविवार और एकादशी के दिन तुलसी का स्पर्श करना, तुलसी में जल देना या तुलसी के पत्ते तोड़ना पूर्ण रूप से वर्जित होता है। 

कब तुलसी को स्पर्श न करें

तुलसी में जब जरूरत से ज्यादा मंजरी हो जाएं, तो उसे तुरंत हटा दें। हालांकि मंजरी आने के तुरंत बाद न हटाएं। इससे भी माता नाराज हो जाती हैं। 

मंजरी से जुड़ी बातें

तुलसी और शिवलिंग को कभी भी एक साथ न रखने की सलाह दी जाती है। साथ ही शिव पूजा में तुलसी पत्र का उपयोग नहीं होता है। यह वास्तु दोष का कारण बनता है। 

शिवलिंग न रखें

शुक्रवार माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। ऐसे में इस दिन तुलसी को दूध अर्पित करेंगे,  तो शुभ हो सकता है। ऐसा करने से आपका चंद्रमा मजबूत होता है।

दूध चढ़ाएं

यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें। 

नोट

