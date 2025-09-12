By Dheeraj Pal
PUBLISHED September 12, 2025
LIVE HINDUSTAN
Faith
तुलसी पर किस दिन दूध चढ़ाना होता है शुभ, जानिए इसके लाभ
हिंदू धर्म में तुलसी पूजा का विशेष महत्व है। इस पौधे को माता का दर्जा दिया जाता है और नियमित रूप से तुलसी की पूरे विधि-विधान से पूजा की जाती है।
विशेष महत्व
तुलसी को जल चढ़ाना बेहद शुभ माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसपर दूध चढ़ाना भी बेहद शुभ होता है।
दूध चढ़ाना शुभ
चलिए जानते हैं कि तुलसी पूजा में दूध क्यों चढ़ाया जाता है और क्या है इसका महत्व?
महत्व व फायदा
माना जाता है कि स्नान के बाद तुलसी पर जल चढ़ाना चाहिए, लेकिन हर गुरुवार के दिन तुलसी पर दूध चढ़ाया जा सकता है।
गुरुवार को चढ़ाएं
मान्यताओं के मुताबिक गुरुवार के दिन तुलसी पर दूध चढ़ाया जाए तो धन लाभ मिलने की संभावना भी बढ़ती है।
संभावना
आर्थिक तंगी से जूझ रहे लोगों को खासतौर से तुलसी पर दूध चढ़ाने के लिए कहा जाता है।
आर्थिक तंगी दूर
तुलसी पर दूध चढ़ाने के लिए कच्चे दूध की कुछ बूंदों को जल में मिलाएं और फिर तुलसी पर अर्पित करें। ऐसा करने पर भगवान विष्णु प्रसन्न हो सकते हैं।
तरीका
गुरुवार के दिन को भगवान विष्णु को समर्पित किया जाता है इसीलिए गुरुवार के दिन खासतौर से तुलसी पर दूध चढ़ाने की सलाह दी जाती है।
विष्णु जी को समर्पित
जिन लोगों की कुंडली में बृहस्पति कमजोर होता है, वे लोग तुलसी का यह उपाय कर सकते हैं। इससे बृहस्पति ग्रह मजबूत होते हैं।
बृहस्पति ग्रह मजबूत
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
ये है देवी दुर्गा के 9 शक्तिशाली मंत्र
Click Here