तुलसी में लगी मंजरी तोड़ने के नियम
सनातन धर्म में तुलसी के पौधे को पूजनीय माना जाता है। ज्यादातर घरों में नियमित रूप से इनकी पूजा होती है और इन्हें घर में रखने के कई नियम भी बनाए गए हैं।
तुलसी की पूजा
मान्यता है कि जिस घर में तुलसी की नियमित पूजा होती है वहां लक्ष्मी निवास करती हैं। इस पौधे की पत्तियों के साथ-साथ इसकी मंजरी का भी खास महत्व है।
मंजरी का महत्व
मान्यतानुसार तुलसी के पौधे पर लगी मंजरी को माता के सिर पर भार होता है, इसलिए इसे तोड़ना चाहिए। हालांकि इसे तोड़ने के कुछ नियम हैं।
सिर पर भार
मंजरी को तुलसी माता का नाखून भी कहा जाता है। इसे कभी भी रविवार या मंगलवार के दिन नहीं तोड़ना चाहिए।
किस दिन ना तोड़ें
जब तुलसी के पौधे पर पहली बार मंजरी आती है, तो तुरंत उसे नहीं तोड़ना चाहिए। क्योंकि मंजरी आना बहुत शुभ माना जाता है।
तुरंत ना तोड़ें
कब तोड़ें
लेकिन यदि आप इसे किसी भी पूजा-पाठ के लिए तोड़ते हैं, तो आपको ध्यान देना चाहिए कि जब मंजरी भूरे रंग की हो जाए तभी इसे तोड़ना चाहिए।
पैर के नीचे न पड़े
इस बात का भी खास ध्यान रखें कि तुलसी की मंजरी तोड़ने के बाद पैरों के नीचे नहीं पड़नी चाहिए।
अशुभ फल
मान्यता है कि यदि आप जल्दबाजी में मंजरी को तोड़ते हैं, तो यह अशुभ फल दे सकता है और घर में सुख-शांति में बाधा डाल सकता है।
तोड़ने से पहले करें ये काम
तुलसी की मंजरी तोड़ने से पहले हाथ जोड़कर तुलसी माता का ध्यान करें और उनसे क्षमा याचना करें। इससे कोई भी दोष नहीं लगता है।
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
