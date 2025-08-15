By Dheeraj Pal
इन 5 जगहों पर नहीं पहनना चाहिए तुलसी की माला, होगी हानि!

हिंदू धर्म में तुलसी की माला का खास महत्व होता है। इसे लोग धारण करते हैं।

अधिकतर विष्णु और कृष्ण के भक्त तुलसी की माला धारण करते हैं। इसे पहनने के कई लाभ हैं। इसके कुछ नियम भी हैं।

इस माला को धारण करने से व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक शुद्धता बढ़ती है। व्यक्ति में नकारात्मकता दूर होती है।

यह माला ध्यान और साधना में सहायक होती है और मन को शांत और स्थिर रखती है।

मान्यतानुसार,  कुछ ऐसे स्थान हैं, जहां तुलसी की माला पहनकर जाने मना किया जाता है। कौन-कौन से हैं वो स्थान, चलिए जानते हैं।

तुलसी की माला धारण कर श्मशान घाट या अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होना चाहिए। इन स्थानों पर माला की आध्यात्मिक ऊर्जा बाधित हो सकती है।

तुलसी की माला पहनकर किसी मांसाहारी रेस्टोरेंट या मदिरालय यानि शराब पीने की जगह पर प्रवेश नहीं करना चाहिए। क्योंकि माला सात्विकता का प्रतीक है।

तुलसी की माला धारण कर बूचड़खाने जैसे स्थानों पर जाने की मनाही है क्योंकि यह माला अहिंसा और पवित्रता का प्रतीक है।

माला को नित्य क्रिया जैसे शौचालय जाने के समय पहनना वर्जित है क्योंकि यह माला पवित्रता का प्रतीक मानी जाती है।

यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें। 

