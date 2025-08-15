By Dheeraj Pal
PUBLISHED August 15, 2025
इन 5 जगहों पर नहीं पहनना चाहिए तुलसी की माला, होगी हानि!
हिंदू धर्म में तुलसी की माला का खास महत्व होता है। इसे लोग धारण करते हैं।
तुलसी की माला
अधिकतर विष्णु और कृष्ण के भक्त तुलसी की माला धारण करते हैं। इसे पहनने के कई लाभ हैं। इसके कुछ नियम भी हैं।
कई लाभ
इस माला को धारण करने से व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक शुद्धता बढ़ती है। व्यक्ति में नकारात्मकता दूर होती है।
नकारात्मकता दूर
यह माला ध्यान और साधना में सहायक होती है और मन को शांत और स्थिर रखती है।
मन को शांत
मान्यतानुसार, कुछ ऐसे स्थान हैं, जहां तुलसी की माला पहनकर जाने मना किया जाता है। कौन-कौन से हैं वो स्थान, चलिए जानते हैं।
कहां न पहनें
तुलसी की माला धारण कर श्मशान घाट या अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होना चाहिए। इन स्थानों पर माला की आध्यात्मिक ऊर्जा बाधित हो सकती है।
श्मशान घाट या अंतिम संस्कार में
तुलसी की माला पहनकर किसी मांसाहारी रेस्टोरेंट या मदिरालय यानि शराब पीने की जगह पर प्रवेश नहीं करना चाहिए। क्योंकि माला सात्विकता का प्रतीक है।
मांसाहारी
तुलसी की माला धारण कर बूचड़खाने जैसे स्थानों पर जाने की मनाही है क्योंकि यह माला अहिंसा और पवित्रता का प्रतीक है।
बूचड़खाने में न लेकर जाएं
माला को नित्य क्रिया जैसे शौचालय जाने के समय पहनना वर्जित है क्योंकि यह माला पवित्रता का प्रतीक मानी जाती है।
नित्य क्रिया के दौरान
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
