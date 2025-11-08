By Dheeraj Pal
PUBLISHED November 08, 2025
Faith
तुलसी को किस रंग की चुनरी चढ़ानी चाहिए?
हिंदू धर्म में तुलसी को पूजनीय माना जाता है। पूजा के दौरान लोग तुलसी पर तरह-तरह रंग के चुनरी भी अर्पित करते हैं।
चुनरी अर्पित करने का विधान
लेकिन अक्सर लोग इस बात को लेकर कन्फ्यूजन में रहते हैं कि तुलसी पर किस रंग की चुनरी चढ़ाना शुभ होता है। चलिए इस बारे में जानते हैं।
किस रंग चुनरी चढ़ाएं
तुलसी की पत्तियों का रंग हरा होता है और हरा रंग बुध ग्रह (ग्रहों की शांति के लिए भोजन )का प्रतिनिधित्व करता है।
हरा रंग
ऐसे में कई घरों में तुलसी पर लाल रंग का वस्त्र चढ़ाया जाता है, जो ज्योतिष शास्त्र के लिहाज से गलत है।
लाल रंग है वर्जित
लाल रंग मंगल का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे में लाल रंग की चुनरी या लहंगा तुलसी माता को अर्पित करना ठीक नहीं है।
मंगल का प्रतिनिधित्व
शत्रु ग्रह
बुध और मंगल एक दूसरे के शत्रु हैं और इसलिए कभी भी तुलसी पर लाल रंग की चुनरी नहीं चढ़ानी चाहिए।
हरे रंग की चुनरी
बुध ग्रह का प्रतिनिधित्व करने वाली तुलसी पर हरे रंग की चुनरी चढ़ाई जा सकती है। इसके साथ ही बुध के मित्र ग्रह शनि और शुक्र हैं।
अन्य रंग
ऐसे में शनि को नीला रंग अति प्रिय होता है और शुक्र ग्रह का प्रतिनिधित्व सफेद रंग करता है। ऐसे में इन दोनों रंग की चुनरी अर्पित कर सकते हैं।
काले रंग की चुनरी
तुलसी को काले रंग की चुनरी भी अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि यह श्री कृष्ण के रंग को भी दर्शाती है। ध्यान रखें कि शाम या रात के वक्त तुलसी को वस्त्र अर्पित न करें।
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
