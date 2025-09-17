By Deepali Srivastava
PUBLISHED September 17, 2025
Gemini पर बनाएं सुंदर फोटोज, लिखें ये AI Prompt
गूगल जेमिनी का फोटो वाला ट्रेंड सोशल मीडिया पर खूब चल रहा है। लोग अपनी रेट्रो साड़ी लुक से लेकर प्री-वेडिंग कपल फोटो तक बना रहे हैं।
गूगल जेमिनी
गूगल जेमिनी की मदद से आप अपनी नॉर्मल तस्वीर को नया लुक और स्टाइल देकर सुंदर बना सकते हैं। बस आपको AI Prompt सही से पता होना चाहिए।
सुंदर तस्वीरें
अगर आप भी जेमिनी पर अपनी साड़ी लुक, कपल फोटो या नैनो बनाना 3डी फोटो बनाना चाहते हैं। तो कुछ AI Prompt को नोट कर लें।
क्या लिखें
आपको गूगल जेमिनी की ऐप या वेबसाइट पर मेल आईडी से लॉगइन करना होगा। फिर आप मनपसंद फोटो बना सकते हैं।
कौन सी ऐप
नॉर्मल तस्वीर को साड़ी वाले रेट्रो लुक में बदलने के लिए आपको थोड़ा समझाने वाले स्टाइल में प्रॉम्प्ट लिखना होगा।
रेट्रो लुक
क्या लिखें
Convert this individual picure into a 90s movie style, a red party saree, vibrant vintage image, Lighting is warm, Her expression is moody, calm.
कपल फोटो
प्री-वेडिंग शूट स्टाइल में कपल फोटो चाहिए हो तो उसके लिए अलग प्रॉम्प्ट लिखना पड़ेगा। चलिए वो भी बताते हैं।
क्या लिखना है
Convert this couple’s selfie into a cinematic pre-wedding photoshoot on a serene beach at sunset. With stylish cloths and unchanged faces.
नैनो बनाना फोटो
नैनो बनाना फोटो बनाने के लिए आपको Google AI Studio पर लॉग इन करना होगा। इसमें फोटो डाल दें और क्या लिखना है पढ़ें।
ये लिखना है
Given picture Create a 1/7 scale commercialized figurine nano banana style 3D image. इसमें आप किसी सेलेब के साथ फोटो भी क्रिएट कर सकती हैं।
