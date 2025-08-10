By Dheeraj Pal
PUBLISHED August 10, 2025
LIVE HINDUSTAN
Faith
कर्ज से मुक्ति पाने के लिए आजमाएं वास्तु के ये 8 उपाय
यदि घर में आर्थिक संकट या कर्ज की समस्या लंबे समय से चली आ रही है है, तो इसकी एक वजह वास्तु दोष भी हो सकता है।
वास्तु दोष
अगर आप भी इस तरह की समस्या का सामना कर रहे हैं, तो वास्तु शास्त्र में बताए गए उपाय जरूर करें।
वास्तु उपाय
घर में गलत दिशा में लगा शीशा भी वास्तु दोष की वजह हो सकता है। इससे कर्ज की समस्या बनी रहती है। इसे घर में उत्तर या फिर पूर्व दिशा में न लगाएं।
गलत दिशा में शीशा
यदि कर्ज की समस्या बनी रहती है, तो इसकी एक वजह नल से टपकता पानी भी हो सकता है। ऐसे में इसे इस जल्द ही ठीक करवा लें।
नल से टपकता पानी
अगर आपको धन की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो ऐसे में आप तिजोरी को दक्षिण-पश्चिम दिशा में रखें।
तिजोरी कहां रखें
मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और प्रभु को गुड़ और चने का भोग लगाएं। मान्यता है कि इससे कर्ज की समस्या से छुटकारा मिलता है।
हनुमान चालीसा
वास्तु के अनुसार जल्दी से जल्दी कर्ज उतारने और धन लाभ पाने के लिए घर या दुकान की उत्तर दिशा में धन रखें।
उत्तर दिशा में घर
किचन में कभी भी नीले रंग का पेंट न कराएं। इससे धन हानि होती है। कई बार तो धन की कमी से पेट भरना तक मुश्किल हो जाता है।
नीले रंग का पेंट
घर या दुकान की उत्तर-पूर्व दिशा में कांच की खिड़की जरूर लगवाएं। कहा जाता है कि ऐसा करने से घर में धन की आमद होती है और कर्ज पर रोक लग जाता है।
कांच की खिड़की
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
भाद्रपद माह में क्या करना चाहिए और क्या नहीं?
Click Here