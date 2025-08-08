By Mohit
PUBLISHED August 8, 2025
Auto
ट्रायम्फ थ्रक्सटन 400 देगी इतनी माइलेज
ट्रायम्फ थ्रक्सटन 400 (Triumph Thruxton 400) बाइक इंडियन मार्केट में लॉन्च हो चुकी है। आइए इसमें क्या-क्या खास है जान लेते हैं।
लॉन्च हो चुकी
Photo: Triumph
बाइक में 398.15cc सिंगल सिलेंडर लिक्विड-कूल्ड 4 वॉल्व DOHC इंजन दिया गया है।
इंजन
Photo: Triumph
ये इंजन 6 स्पीड ट्रांसमिशन के साथ आता है। इंजन 44HP की पावर और 37.5Nm का अधिकतम टॉर्क जनरेट कर सकता है।
पावर और टॉर्क
Photo: Triumph
फ्रंट ब्रेक 300mm फिक्स्ड डिस्क एबीएस हैं। रियर में 17x4 इंच स्पोक एल्युमीनियन अलॉय व्हील हैं।
अलॉय व्हील
Photo: Triumph
बइक में गियर पोजिशन इंडिकेटर से लैस डिजिटल एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और वर्टिकल रेव काउंटर दिया गया है।
वर्टिकल रेव काउंटर
Photo: Triumph
रियर सस्पेंशन प्री लोड गैस मोनोशॉक एब्जॉर्बर तो फ्रंट सस्पेंशन 43mm अपसाइड डाउन पिस्टन फॉर्क्स हैं।
सस्पेंशन
Photo: Triumph
बाइक का व्हीलबेस 1376mm है तो वहीं 13 लीटर का फ्यूल टैंक दिया गया है। सीट हाइट 795mm है।
फ्यूल टैंक
Photo: Triumph
बाइक की चौड़ाई 775mm है तो हाइट 1110mm और वजन 181 किलोग्राम है।
चौड़ाई और वजन
Photo: Triumph
ट्रायम्फ थ्रक्सटन 400 बाइक प्रति लीटर पेट्रोल में 27.02 किलोमीटर का माइलेज देगी।
माइलेज इतनी
Photo: Triumph
चार कलर ऑप्शन में लॉन्च हुई इस बाइक की एक्स-शोरूम कीमत 2,74,137 रुपये है।
कीमत इतनी
Photo: Triumph
