कार की विंडशील्ड से फॉग हटाने की ट्रिक

वहीं अगर आपकी कार में

डिफॉगिंग

बटन नहीं है तो इसे हटाने का तरीका ये है कि आपको

AC

को

ऑन

करना चाहिए। वहीं

फैन

की

स्पीड

को हाई पर

सेट

करना चाहिए।