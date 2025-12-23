By Mohit
PUBLISHED Dec 23, 2025
कार की विंडशील्ड से फॉग हटाने की ट्रिक
बारिश और सर्दियों के मौसम में कार की
विंडशील्ड
से
फॉग
को किस तरह हटाया जाता है आइए जान लेते हैं।
आइए जानते हैं
सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि कार के अंदर का
टेम्परेचर
और बाहर के
टेम्परेचर
के बीच अंतर होने के वजह से कार पर
फॉग
जम जाता है।
क्यों जम जाता है?
आजकल कार में
डिफॉगिंग
बटन दिया जाता है। इस बटन को
ऑन
करने के बाद चुटकियों में
फॉग
हट भी जाता है।
डिफॉगिंग
बटन
वहीं अगर आपकी कार में
डिफॉगिंग
बटन नहीं है तो इसे हटाने का तरीका ये है कि आपको
AC
को
ऑन
करना चाहिए। वहीं
फैन
की
स्पीड
को हाई पर
सेट
करना चाहिए।
AC
ऑन
साथ ही साथ
एयरफ्लो
को सीधे
विंडशील्ड
की ओर
सेट
करना चाहिए। आप देखेंगे की मिनटों में ही
फॉग
गायब हो जाएगा।
एयरफ्लो
ऐसा करते वक्त आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि
रीसर्कुलेशन
मोड
ऑफ हो। ऐसा न होने पर कार के अंदर की नमी बाहर नहीं जाएगी और
नतीजन
बार-बार
फॉग
आएगा।
ये जरूर ध्यान
हीटर को हाई
टेम्परेचर
पर
सेट
करने से और
एयरफ्लो
को
फ्रेश
एयर
मोड
पर रखने से भी
फॉग
हट जाता है।
हीटर के जरिए
कार की
विंडो
को खोलकर रखने से भी
फॉग
कम हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि कार के अंदर और बाहर का
टेम्परेचर
बेलेंस
हो जाता है।
चौथा विकल्प
