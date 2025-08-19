By Deepali Srivastava
PUBLISHED August 19, 2025

 Fashion

हाथ पर सुंदर लगेगा गोल्ड मंगलसूत्र ब्रेसलेट, 8 नई डिजाइंस

मंगलसूत्र ब्रेसलेट का ट्रेंड इन दिनों खूब चल रहा है। आजकल गले के बजाय हाथ में महिलाएं मंगलसूत्र पहनना पसंद कर रही हैं।

मंगलसूत्र ब्रेसलेट

Instagram: mangalsutrabracelet

गोल्ड के मंगलसूत्र ब्रेसलेट में कई तरह की नई डिजाइंस आती हैं। अगर आप भी इसे लेने का सोच रही हैं, तो कुछ डिजाइंस देख सकती हैं।

लेटेस्ट डिजाइंस

Instagram: mangalsutrabracelet

मंगलसूत्र ब्रेसलेट में आप फूल वाली डिजाइन भी ले सकती हैं। ये ब्रेसलेट हाथों पर सिंपल और सुंदर लगेगा।

फूल डिजाइन

Instagram: reenaroy

मंगलसूत्र ब्रेसलेट में आप पेंडेंट स्टाइल में डिजाइन ले सकती हैं। या अपने बड़े मंगलसूत्र का पेंडेंट निकालकर बनवा भी सकती हैं।

पेंडेंट डिजाइन

Instagram: reenaroy

लीफ डिजाइन

इस तरह के ब्रेसलेट में लीफ डिजाइन भी हाथों पर अच्छी लगेगी। मंगलसूत्र के लिए ये डिजाइन चुनें।

Instagram: reenaroy

लव ब्रेसलेट

प्यार की निशानी के लिए आप लव वाला मंगलसूत्र ब्रेसलेट भी पहन सकती हैं। ये क्लासी और प्यार भरा होगा।

Instagram: reenaroy

डबल हार्ट ब्रेसलेट

Instagram: reenaroy

मंगलसूत्र ब्रेसलेट में आप डबल हार्ट शेप वाला ब्रेसलेट भी पहन सकती हैं। ये क्यूट और सुंदर लगेगा।

डबल सर्कल डिजाइन

Instagram: reenaroy

डबल स्टाइल वाली सर्कल मंगलसूत्र ब्रेसलेट भी हाथों की शोभा बढ़ायेगा। इस तरह की डिजाइन भी अच्छी लगेगी।

स्टार डिजाइन

Instagram: reenaroy

सूरज की तरह स्टार डिजाइन का मंगलसूत्र ब्रेसलेट भी बनवा सकती हैं। ये ब्रेसलेट हाथों पर खूबसूरत लगेगा।

लेटर डिजाइन

अपने और पति के नाम का पहला अक्षर भी मंगलसूत्र ब्रेसलेट में आप डिजाइन करवा सकती हैं। ये काफी ट्रेंड में है।

Instagram: reenaroy

