By Shubhangi Gupta
PUBLISHED August 27, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Lifestyle

फ्लाइट में केबिन बैग के लिए जरूरी आइटम्स!

पहचान पत्र और यात्रा दस्तावेज: बोर्डिंग पास, पासपोर्ट, वीजा आदि सुरक्षित रखें।

1

आरामदायक यात्रा के लिए गर्दन का तकिया, आंखों का मास्क और ईयर प्लग्स ले जाएं।

2

व्यक्तिगत स्वच्छता: हैंड सैनिटाइजर, वेट वाइप्स, फेस मास्क और कुछ दवाइयां (पर्सनल और बेसिक फर्स्ट ऐड)।

3

जलवायु अनुकूल कपड़े: गर्म या ठंडे स्थान के अनुसार जैकेट या शॉल।

4

स्नैक्स और पानी की बोतल: भूख लगने पर कुछ खाने के लिए हेल्दी स्नैक्स।

5

मोबाइल चार्जर और पावर बैंक: डिवाइसेज को चार्ज रखने के लिए जरूरी।

6

यात्रा बीमा और आपातकालीन संपर्क जानकारी: सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण।

7

मनोरंजन के लिए किताबें, ई-रीडर या टैबलेट और हेडफोन्स रखें।

8

देहरादून में घूमने की टॉप 6 जगहें!

 Click Here