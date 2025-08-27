By Shubhangi Gupta
PUBLISHED August 27, 2025
फ्लाइट में केबिन बैग के लिए जरूरी आइटम्स!
पहचान पत्र और यात्रा दस्तावेज: बोर्डिंग पास, पासपोर्ट, वीजा आदि सुरक्षित रखें।
1
आरामदायक यात्रा के लिए गर्दन का तकिया, आंखों का मास्क और ईयर प्लग्स ले जाएं।
2
व्यक्तिगत स्वच्छता: हैंड सैनिटाइजर, वेट वाइप्स, फेस मास्क और कुछ दवाइयां (पर्सनल और बेसिक फर्स्ट ऐड)।
3
जलवायु अनुकूल कपड़े: गर्म या ठंडे स्थान के अनुसार जैकेट या शॉल।
4
स्नैक्स और पानी की बोतल: भूख लगने पर कुछ खाने के लिए हेल्दी स्नैक्स।
5
मोबाइल चार्जर और पावर बैंक: डिवाइसेज को चार्ज रखने के लिए जरूरी।
6
यात्रा बीमा और आपातकालीन संपर्क जानकारी: सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण।
7
मनोरंजन के लिए किताबें, ई-रीडर या टैबलेट और हेडफोन्स रखें।
8
