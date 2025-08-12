By Shubhangi Gupta
जैसलमेर जाएं तो क्या-क्या करें?
जैसलमेर, राजस्थान का एक खूबसूरत शहर जो सोनार किले और रेतीले टीलों के लिए प्रसिद्ध है। यहां आप अलग-अलग एक्टिविटीज कर सकते हैं।
जैसलमेर
ऊंट सफारी - रेगिस्तान की लहराती रेत पर ऊंट की सवारी करें और सूर्यास्त का नजारा देखें।
नाइट कैम्पिंग - तारों भरी रात में रेगिस्तान में कैम्पिंग करें और लोक संगीत का आनंद लें।
जैसलमेर फोर्ट दर्शन - इस 'सोनार किले' की भव्यता और इतिहास को नजदीक से जानें।
गडीसर झील की सैर - इस ऐतिहासिक झील पर शांति के कुछ पल बिताएं और सुंदरता का अनुभव करें।
डेजर्ट नेशनल पार्क - वन्यजीवन की विविधता और रेगिस्तानी इकोसिस्टम को देखने का अद्वितीय अवसर।
जैसलमेर के बाजारों से हस्तशिल्प, ज्वेलरी और रंगीन वस्त्र खरीदें।
शॉपिंग
स्थानीय व्यंजनों का स्वाद लें, दाल बाटी चूरमा और केर सांग्री जैसे पारंपरिक व्यंजन अवश्य चखें।
खान-पान
