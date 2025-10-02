By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Oct 02, 2025
फ्लाइट यात्रा: बैग में क्या ना रखें?
फ्लाइट में सुरक्षा कारणों से कई चीजें प्रतिबंधित हैं। जानिए क्या न रखें अपने बैग में।
फ्लाइट में सुरक्षा
विस्फोटक और ज्वलनशील पदार्थ: पटाखे, फायरवर्क्स, लाइटर फ्लूइड।
1
तेज धार वाली वस्तुएं: चाकू, स्किसर्स, रेजर ब्लेड्स (कैरी-ऑन बैग में नहीं)।
2
खेल के सामान: क्रिकेट बैट, बेसबॉल बैट, हॉकी स्टिक्स (कैरी-ऑन बैग में नहीं)।
3
रसायनिक पदार्थ: ब्लीच, बैटरी एसिड, जहर (किसी भी बैग में नहीं)।
4
इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज: स्पेयर बैटरीज, पावर बैंक्स (कैरी-ऑन बैग में ही)।
5
तरल पदार्थ: 100ml से अधिक की बोतलें, ड्रिंक्स, सूप (कैरी-ऑन बैग में नहीं)।
6
चिकित्सा उपकरण: सिरिंज, निडल्स (डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही)।
7
यात्रा से पहले एयरलाइन की वेबसाइट पर जांच लें और सुरक्षा नियमों का पालन करें।
नोट
