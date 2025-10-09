By Shubhangi Gupta
रोमांचक: भारत के सबसे छोटे ट्रेन रूट्स!
भारतीय रेलवे विश्व की सबसे बड़ी रेल नेटवर्क में से एक है। छोटे रूट्स भी हैं जो अनूठे हैं।
भारतीय रेलवे
नागपुर से अजनी तक का रूट सिर्फ 3 किमी लंबा है जो भारत का सबसे छोटा रेल रूट है।
1
मात्र 10 किमी का रूट, रामेश्वरम् से पंबन द्वीप तक जाता है, समुद्र के ऊपर से गुजरता है।
2
माथेरान हिल रेलवे, महाराष्ट्र में लगभग 21 किमी का रूट, प्राचीन रेल यात्रा का अनुभव देता है।
3
कालका-शिमला रेलवे लगभग 95 किमी लंबा है, यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में से एक है।
4
विशाखापत्तनम से अराकू घाटी तक का रूट, अद्भुत घाटियों और टनल्स से होकर गुजरता है।
5
बिलीमोरा-वाघई ट्रेन रूट, गुजरात में लगभग 62 किमी लंबा, प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है।
6
इन छोटे रूट्स पर यात्रा करना एक अद्वितीय अनुभव है जो प्रकृति के करीब ले जाता है।
