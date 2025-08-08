By Shubhangi Gupta
PUBLISHED August 09, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Travel

महाराष्ट्र में घूमने ना भूलें इन जगहों पर!

महाराष्ट्र, भारत का एक विविध राज्य जहां प्राचीन किले, समुद्र तट और आधुनिक शहर सभी मिलते हैं।

महाराष्ट्र

अजंता और एलोरा की गुफाएं - ये विश्व धरोहर स्थल अपनी अद्भुत चित्रकारी और शिल्पकारी के लिए प्रसिद्ध हैं।

1

मुंबई - बॉलीवुड, फैशन और वित्त की राजधानी, मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया और मरीन ड्राइव देखें।

2

लोनावला - पहाड़ी स्टेशन जो मुंबई और पुणे के बीच स्थित है। भूषी डैम और टाइगर्स लीप यहां की प्रमुख जगहें हैं।

3

महाबलेश्वर - स्ट्रॉबेरी के बागानों और वेन्ना लेक के लिए प्रसिद्ध, यह एक शांत पर्यटन स्थल है।

4

अलीबाग: समुद्र तटों और किलों का शहर। अलीबाग बीच और कोलाबा किला आकर्षण का केंद्र हैं।

5

नासिक: वाइन और धार्मिक यात्राओं का संगम। सुला वाइनयार्ड्स और त्र्यंबकेश्वर मंदिर देखना ना भूलें।

6

स्थानीय व्यंजनों का आनंद लें, जैसे वड़ा पाव, मिसल पाव और पुरण पोली।

शानदार अनुभव

K अक्षर से शुरू होने वाले देशों के नाम!

 Click Here