By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Sept 16, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Travel

Metro Cities: भारत के टॉप 8 महानगरों की यात्रा

मुंबई: मायानगरी कहलाने वाली, फिल्म उद्योग और चकाचौंध से भरपूर।

1

दिल्ली: भारत की राजधानी, ऐतिहासिक स्मारकों और राजनीतिक गलियारों का केंद्र।

2

बेंगलुरु: सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, आधुनिक तकनीकी, स्टार्टअप्स का हब और हरियाली का संगम।

3

कोलकाता: सांस्कृतिक राजधानी, पारंपरिक मिठाइयों और फेस्टिवल्स का घर।

4

चेन्नई: दक्षिण भारतीय संस्कृति का गढ़, समुद्र तटों और फिल्म उद्योग का मिश्रण।

5

हैदराबाद: निजामों की नगरी, बिरयानी और हाई-टेक उद्योग का अनूठा स्वाद।

6

पुणे: शिक्षा, ऑटोमोबाइल उद्योग और आईटी का हब, युवाओं की ऊर्जा से भरपूर।

7

सूरत: हीरा और वस्त्र उद्योग का केंद्र, तेजी से विकासशील और व्यापारिक महत्व का शहर।

8

इंडियन पासपोर्ट पर घूम लीजिए ये 7 देश, बिना टेंशन!

 Click Here