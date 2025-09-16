By Shubhangi Gupta
Metro Cities: भारत के टॉप 8 महानगरों की यात्रा
मुंबई: मायानगरी कहलाने वाली, फिल्म उद्योग और चकाचौंध से भरपूर।
दिल्ली: भारत की राजधानी, ऐतिहासिक स्मारकों और राजनीतिक गलियारों का केंद्र।
बेंगलुरु: सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, आधुनिक तकनीकी, स्टार्टअप्स का हब और हरियाली का संगम।
कोलकाता: सांस्कृतिक राजधानी, पारंपरिक मिठाइयों और फेस्टिवल्स का घर।
चेन्नई: दक्षिण भारतीय संस्कृति का गढ़, समुद्र तटों और फिल्म उद्योग का मिश्रण।
हैदराबाद: निजामों की नगरी, बिरयानी और हाई-टेक उद्योग का अनूठा स्वाद।
पुणे: शिक्षा, ऑटोमोबाइल उद्योग और आईटी का हब, युवाओं की ऊर्जा से भरपूर।
सूरत: हीरा और वस्त्र उद्योग का केंद्र, तेजी से विकासशील और व्यापारिक महत्व का शहर।
