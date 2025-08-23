By Shubhangi Gupta
PUBLISHED August 23, 2025
तारों के साथ रात: भारत के टॉप 7 स्टारगेजिंग स्पॉट्स
तारों को निहारना, एक अद्भुत अनुभव है जो प्रकृति की सुंदरता को दर्शाता है। भारत में कई जगह पर इसका आनंद ले सकते हैं।
तारों को निहारना
लद्दाख: दुनिया के सबसे ऊंचे खगोलीय अध्ययन केंद्रों में से एक, यहां आकाश साफ दिखाई देता है।
1
स्पीति घाटी: हिमाचल प्रदेश में स्थित, यहां का निर्मल आकाश तारों का अद्भुत दृश्य प्रदान करता है।
2
रणथंभौर: राजस्थान के इस जंगल में तारों की चमक और वन्यजीवन का संगम होता है।
3
कोडाइकनाल: तमिलनाडु का यह हिल स्टेशन रात्रि आकाश का अद्भुत नजारा प्रस्तुत करता है।
4
जैसलमेर: थार रेगिस्तान में तारों की चादर तले रात बिताना एक यादगार अनुभव है।
5
पंगोंग झील: लद्दाख में स्थित, यहां का आकाश तारों से भरा होता है और प्रतिबिंब झील में दिखता है।
6
अंडमान द्वीप: समुद्र के बीचों-बीच तारों की चमक और शांति का अनुभव करें।
7
