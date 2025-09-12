By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Sept 12, 2025
LIVE HINDUSTAN
Travel
महाराष्ट्र के टॉप 7 हिल स्टेशंस!
महाराष्ट्र, भारत का एक ऐसा राज्य जहां पहाड़ी स्टेशनों की भरमार है। यहां की हरियाली और ठंडी हवा मन मोह लेती है।
महाराष्ट्र
लोनावला: मुंबई और पुणे के बीच स्थित, प्रसिद्ध चिक्की और भव्य घाटियों के लिए जाना जाता है।
1
माथेरान: एशिया का सबसे छोटा पहाड़ी स्टेशन जहां प्रदूषण रहित वातावरण में घोड़े की सवारी का आनंद लिया जा सकता है।
2
महाबलेश्वर: वेस्टर्न घाट्स की रानी, जहां स्ट्रॉबेरी के खेत और प्राचीन मंदिर आपका इंतजार करते हैं।
3
पंचगनी: टेबल लैंड के विशाल पठार और पर्वतीय दृश्यों के साथ, यह स्थान प्रकृति प्रेमियों के लिए स्वर्ग है।
4
अंबोली: बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट के रूप में प्रसिद्ध, यहां की घनी वनस्पति और जीव-जंतु अद्भुत हैं।
5
भंडारदरा: यह स्थान अपने विशाल बांध, ट्रेकिंग रूट्स और वॉटरफॉल्स के लिए जाना जाता है।
6
जव्हार: आदिवासी संस्कृति और धारा के झरने का संगम, यहां की संस्कृति अनूठी है।
7
अहमदाबाद में घूमने की 7 बेस्ट जगहें!
Click Here